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Грати в теніс набагато простіше, ніж займатися цим: Костюк – про зміну своєї психології

Денис Іваненко — 7 липня 2026, 10:12
Грати в теніс набагато простіше, ніж займатися цим: Костюк – про зміну своєї психології
Марта Костюк
Instagram

Українська тенісистка Марта Костюк висловилась про роботу над собою у психологічних аспектах.

Її слова передає пресслужба Вімблдона.

Друга ракетка України заявила, що це важливий фактор, прогрес у якому вплинув на покращення її результатів. Своїми думками вона поділилась після виходу в дебютний для себе чвертьфінал на трав'яному "мейджорі", перемігши Ешлін Крюгер.

"Я провела дуже глибоку роботу над розумінням себе на базовому людському рівні, над розумінням того, звідки походить моя цінність. Вона не пов'язана з тим, що я тенісистка. Думаю, це певною мірою допомагає розділяти речі. Я сказала Сандрі перед матчами третього та четвертого раундів, що вже виконала тут хорошу роботу.

Я дуже задоволена своїм прогресом на траві та загалом тим, як почуваюся на корті. Незалежно від того, як закінчився б цей поєдинок, я все одно була б так само щаслива та з нетерпінням чекала на американську серію турнірів. Я намагаюся виходити на кожен матч із такими думками", – сказала Костюк.

Тенісистка підкреслила, що робота над психологією це постійний процес. Вона сподівається, що зможе закріпити свій прогрес і не відбудеться відкату:

"Звісно, у житті трапляються різні речі. Щось може статися, і я можу повернутися до старих звичок. Але я дуже наполегливо працювала, щоб цього не робити. Я говорила про це в Парижі, коли зазначила, що зміна цих звичок була найважчою справою, яку мені коли-небудь доводилося переживати чи робити.

Тому для мене грати в теніс набагато простіше, ніж займатися цим, адже тут потрібно значно більше часу, щоб стати кращою, значно більше роботи і значно більше самоусвідомлення".

Зазначимо, що у чвертьфіналі Вімблдона Марта Костюк зіграє з італійкою Жасмін Паоліні. Поєдинок відбудеться 8 липня, час його початку визначиться пізніше.

Це буде четверте очне протистояння між тенісистками. Наразі українка поступається з рахунком 1:2.

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Вімблдон Марта Костюк

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