Майже 17 мільярдів: стало відомо, скільки Вімблдон заробив на ВІП-квитках

Завдяки традиційним фінансовим інструментам організатори найвідомішого тенісного турніру у світі залучають шалені гроші

Вімблдон – не тільки легендарний турнір. Це і великий бізнес, до якого долучені тисячі людей. Одним з вагомих джерел прибутку є продаж дебентури – фактично спеціальної форми довгострокової ліцензії на купівлю найкращих місць на турнірі.

Навесні минулого року були випущені 2 520 облігацій на центральний корт. Власники облігацій мали гарантовані місця на турнірі протягом 5 років (2026-2030). Кожна облігація (фактично одне місце на турнірі на центральному корті з хоспіталіті) коштувала 116 тисяч фунтів стерлінгів (6 674 512 грн по теперішньому курсу НБУ).

Тобто вартість "абонементу" на 14 днів кожного турнір складало 23 200 фунтів (1 334 902 грн). Всього було продано 2520 облігацій. Тобто, продаж дебентури принесла організаторам 292 320 000 фунтів, що дорівнює майже 17 мільярдів гривень (16 819 771 248 грн).

Хтось з власників облігацій сам відвідує Вімблдон. Значна частина – перепродає квитки на окремі матчі, що можна робити цілком легально. Враховуючи, що зараз ринкова ціна на чоловічий фінал турніру складає 17 500 фунтів (1 000 930 грн), цей фінансовий інструмент може бути достатньо прибутковим.

Цікаво, що в оголошені, опублікованому в березні минулого року на офіційному сайту Вімблдона щодо продажу облігацій, стояла помітна плашка з надписом: Не інвестуйте, якщо ви не готові втратити всі вкладені гроші. Це інвестиція з високим ризиком, і ви навряд чи будете захищені, якщо щось піде не так.

"Don't invest unless you are prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you are unlikely to be protected if something goes wrong".

На що витрачаються ці гроші

Облігації є основним джерелом, з якого організатори Вімблдону отримують кошти для покриття капітальних витрат та інвестування в покращення інфраструктури. Випуск облігацій здійснюється для фінансування подальших робіт з розвитку, покращення та реконструкції об'єктів на стадіоні та прилеглої території Вімблдона, а також для погашення позик.

Історія випусків облігацій нараховує понад 100 років (!). Перший випуск облігацій допоміг профінансувати придбання майданчика на Черч-роуд та будівництво центрального корту в 1922 році.

Наступні випуски профінансували покращення та модернізацію інфраструктури, включаючи нещодавнє будівництво медіапавільйону, який має сучасний медіакінотеатр та приміщення для інтерв'ю гравців.

А також критий тенісний центр AELTC на Сомерсет-роуд, розсувні дахи для Центрального корту (2009) та корту №1 (2019), модернізацію зручностей для гравців та гостей на головному майданчику та Громадському тенісному центрі у Рейнс-парку.

Максим Розенко, Чемпіон, з Лондону