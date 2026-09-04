Сестри Кіченок успішно стартували у парному розряді US Open

Сестри Людмила та Надія Кіченок вийшли у друге коло парного розряду US Open, обігравши на старті дует Нікола Бартункова (Чехія)/Каміла Осоріо (Колумбія).

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:2. 6:2.

За поєдинок сестри Кіченок 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 4 ейси, зробили 3 помилки на подачі та 1 брейк.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло парного розряду, 4 вересня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Нікола Бартункова (Чехія)/Каміла Осоріо (Колумбія) 4:6, 6:2, 6:2

У наступному колі змагань Людмила та Надія зіграють із сильнішим дуетом у матчі між Мію Като (Японія)/У Фансень (Тайвань) та Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Сестри вперше зіграли разом на мейджорі, починаючи з US Open-2020 та здобули першу перемогу з US Open-2016.

До нинішнього турніру обидві тенісистки знаходилися на серіях із поразок. У Людмили вона складала 6 матчів, у Надії – 5.

Нагадаємо, напередодні у друге парного розряду US Open вийшла українка Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе.