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Стародубцева програла матч першого кола парного розряду US Open

Станіслав Матусевич — 5 вересня 2026, 00:47
Стародубцева програла матч першого кола парного розряду US Open
Юлія Стародубцева
Andre Ferreira / FFT

Українська тенісистка Юлія Стародубцева разом із австралійкою Дар'єю Касаткіною поступилися дуету Юдіс Чонг (Гонконг)/Ян Чжаосюань (Китай) у першому колі парного розряду US Open.

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

За поєдинок Стародубцева і Касаткіна 1 раз подали навиліт, зробили 9 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 2 помилки на подачі та 4 брейки.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло парного розряду, 4 вересня

Юлія Стародубцева (Україна)/Дар'я Касаткіна (Австралія) – Юдіс Чонг (Гонконг)/Ян Чжаосюань (Китай) 4:6, 4:6

Українка та австралійка провели перший спільний матч.

Нагадаємо, що в одиночному розряді US Open Стародубцева вийшла у третє коло змагань, і 5 вересня протистоятиме другій ракетці світу з Казахстану Єлені Рибакіній.

US Open парний розряд Юлія Стародубцева

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