Стародубцева програла матч першого кола парного розряду US Open
Українська тенісистка Юлія Стародубцева разом із австралійкою Дар'єю Касаткіною поступилися дуету Юдіс Чонг (Гонконг)/Ян Чжаосюань (Китай) у першому колі парного розряду US Open.
Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.
За поєдинок Стародубцева і Касаткіна 1 раз подали навиліт, зробили 9 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 2 помилки на подачі та 4 брейки.
Юлія Стародубцева (Україна)/Дар'я Касаткіна (Австралія) – Юдіс Чонг (Гонконг)/Ян Чжаосюань (Китай) 4:6, 4:6
Українка та австралійка провели перший спільний матч.
Нагадаємо, що в одиночному розряді US Open Стародубцева вийшла у третє коло змагань, і 5 вересня протистоятиме другій ракетці світу з Казахстану Єлені Рибакіній.