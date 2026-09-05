Стародубцева програла матч першого кола парного розряду US Open

Українська тенісистка Юлія Стародубцева разом із австралійкою Дар'єю Касаткіною поступилися дуету Юдіс Чонг (Гонконг)/Ян Чжаосюань (Китай) у першому колі парного розряду US Open.

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

За поєдинок Стародубцева і Касаткіна 1 раз подали навиліт, зробили 9 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 2 помилки на подачі та 4 брейки.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло парного розряду, 4 вересня

Юлія Стародубцева (Україна)/Дар'я Касаткіна (Австралія) – Юдіс Чонг (Гонконг)/Ян Чжаосюань (Китай) 4:6, 4:6

Українка та австралійка провели перший спільний матч.

Нагадаємо, що в одиночному розряді US Open Стародубцева вийшла у третє коло змагань, і 5 вересня протистоятиме другій ракетці світу з Казахстану Єлені Рибакіній.