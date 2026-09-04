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Олійникова не зуміла виграти стартовий матч парного розряду US Open

Станіслав Матусевич — 4 вересня 2026, 22:12
Олійникова не зуміла виграти стартовий матч парного розряду US Open
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова разом із хорваткою Петрою Марчинко поступилися британському дуету Герріет Дарт/Мая Ламсден у першому колі парного розряду US Open.

Гра тривала 1 годину 43 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 3:6.

У першій партії україно-хорватський дует був попереду 5:3, однак програв чотири гейми поспіль.

За поєдинок Олійникова і Марчинко 2 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці не виконувала ейсів, зробили 5 помилок на подачі та 5 брейків.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло парного розряду, 4 вересня

Олександра Олійникова (Україна)/Петра Марчинко (Хорватія) – Герріет Дарт/Мая Ламсден (Велика Британія) 5:7, 3:6

Олійникова втретє в сезоні виступила у парному розряді на турнірах Grand Slam і зазнала третьої поразки.

Нагадаємо, що в одиночці Олександра дійшла до другого кола, де поступилася філіппінці Александрі Еалі.

US Open парний розряд Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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