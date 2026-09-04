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Мінус ще одна російська конкурентка Костюк у рейтингу WTA: Шнайдер вилетіла в третьому колі US Open

Станіслав Матусевич — 4 вересня 2026, 22:50
Мінус ще одна російська конкурентка Костюк у рейтингу WTA: Шнайдер вилетіла в третьому колі US Open
Діана Шнайдер
Getty images

"Нейтральна" тенісистка Діана Шнайдер (16) поступилася у третьому колі US Open американці Тейлор Таунсенд (96).

Гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 7:6(3), 6:3.

Шнайдер була однією з конкуренток українки Марти Костюк (11) за місце в топ-10 рейтингу WTA за підсумками американського мейджору. Тепер "нейтралка" не зможе піднятися вище за 13 позицію, а, скоріш за все, опиниться ще нижче.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Третє коло, 4 вересня

Тейлор Таунсенд (США) – Діана Шнайдер (-) 6:2, 6:7(3), 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Таунсенд зіграє проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки.

Нагадаємо, що Костюк впевнено обіграла іншу "нейтралку", Єкатерину Александрову (19) і вийшла в 1/8 фіналу Відкритої першості США.

Проти ночі 5 вересня свій поєдинок третього кола проведе перша ракетка України, Еліна Світоліна (9). Третьою українською тенісисткою у третьому раунді US Open напередодні стала Юлія Стародубцева (58), що принесло повторення національного рекорду.

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