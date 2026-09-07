Сестри Кіченок завершили боротьбу в парному розряді US Open

Сестри Людмила та Надія Кіченок поступилися дуету Мію Като (Японія)/У Фансень (Тайвань) у другому колі парного розряду US Open.

Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 2:6.

У третьому сеті українки були попереду 2:0, однак програли 6 геймів поспіль.

За поєдинок сестри Кіченок 4 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 1 помилку на подачі та 5 брейків.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло парного розряду, 7 вересня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Мію Като (Японія)/У Фансень (Китай) 2:6, 6:4, 2:6

Тенісистки вперше за останні 6 років зіграли разом на турнірі Grand Slam.

Єдиною українкою в парному розряді US Open залишається Ангеліна Калініна. 8 вересня разом з угоркою Анною Бондар вона зіграє проти 9 сіяної пари Ерін Раутліфф (Нова Зеландія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).

Напередодні в одиночках Марта Костюк поступилася у драматичному поєдинку чешці Лінді Носковій.