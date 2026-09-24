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Чинні чемпіонки розгромно програли перший поєдинок чвертьфіналу КБДК збірній Китаю

Станіслав Матусевич — 24 вересня 2026, 15:01
Чинні чемпіонки розгромно програли перший поєдинок чвертьфіналу КБДК збірній Китаю
Чжан Шуай (справа) і Елізабетта Коччаретто
Getty images

Чинні чемпіонки Кубку Біллі Джин Кінг тенісистки збірної Італії поступаються 0:1 після першої гри чвертьфінального матчу проти команди Китаю. Елізабетта Коччаретто (67) не зуміла нічого протиставити 37-річній Чжан Шуай (55).

Гра тривала 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:2.

Кубок Біллі Джин Кінг
Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал
Китай – Італія 1:0
Перший матч, 24 вересня

Чжан Шуай (Китай) – Елізабетта Коччаретто (Італія) 6:0, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися.

У другому одиночному поєдинку на корт вийдуть Чжен Ціньвень (52) і Жасмін Паоліні (20). В разі успіху італійки долю путівки до півфіналу КБДК вирішиться у парній зустрічі.

Сильніша команда у протистоянні Італії та Китаю у півфіналі зіграє проти збірної України. Наші тенісистки трохи раніше здолали Бельгію завдяки двом перемогам Ангеліни Калініної: в одиночці та парі.

Кубок Біллі Джин Кінг Чжан Шуай Елізабетта Коччаретто

Чжан Шуай

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