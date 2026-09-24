Збірна Італії зрівняла рахунок у чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг проти Китаю

Чинні чемпіонки Кубку Біллі Джин Кінг тенісистки збірної Італії зрівняли рахунок у чвертьфінальному матчі проти Китаю – 1:1. Жасмін Паоліні (20) обіграла Чжен Ціньвень (52).

Гра тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(4).

Кубок Біллі Джин Кінг Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал Китай – Італія 1:1 Перший матч, 24 вересня Жасмін Паоліні (Італія) – Чжен Ціньвень (Китай) 6:3, 7:6(4)

Тенісистки зустрічалися вп'яте, італійка здобула першу перемогу.

Володар путівки до півфіналу КБДК вирішиться у парній зустрічі. Від Італії на неї заявлені Паоліні та Сара Еррані, а від Китаю – Го Ханьюй і Чжан Шуай.

Переможці протистояння 26 вересня зіграють у півфінальному матчі проти збірної України, яка не без проблем обіграла у чвертьфіналі команду Бельгії.

Нагадаємо, що в першому одиночному поєдинку між Китаєм та Італією Чжан Шуай (55) розгромила Елізабетту Коччаретто (67).