Міннен – про перемогу над Світоліною у КБДК: Не знаю, як мені вдалося витягнути цей матч
Бельгійська тенісистка Грет Міннен після сенсаційної перемоги над сьомою ракеткою світу Еліною Світоліною в одиночному поєдинку чвертьфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг висловила здивування результатом гри.
Слова спортсменки наводить Sport.ua.
"Я не знаю, що сказати. Я дуже втомилась. Щиро кажучи, я не знаю, як мені вдалося витягнути цей матч. Фізично я була не готова на 100% до цієї зустрічі, тому взагалі було незрозуміло, як я зможу зіграти.
Я навіть не очікувала, що зможу протриматися 2 години та 44 хвилини. І рівень гри був відмінним, знаєте, це був чудовий матч. Так що так, я дуже рада, що мені вдалося здобути перемогу", – заявила Міннен.
Після перемоги бельгійки рахунок у чвертьфіналі КБДК матчі Україна – Бельгія став 1:1, все вирішиться у парній зустрічі, в якій Ангеліна Калініна і Людмила Кіченок спробують обіграти Магалі Кемпен і Лару Салден.
Нагадаємо, що Ангеліна Калініна принесла перше очко збірній України в матчі з Бельгією.