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Міннен – про перемогу над Світоліною у КБДК: Не знаю, як мені вдалося витягнути цей матч

Станіслав Матусевич — 24 вересня 2026, 11:44
Міннен – про перемогу над Світоліною у КБДК: Не знаю, як мені вдалося витягнути цей матч
Грет Міннен
Getty images

Бельгійська тенісистка Грет Міннен після сенсаційної перемоги над сьомою ракеткою світу Еліною Світоліною в одиночному поєдинку чвертьфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг висловила здивування результатом гри.

Слова спортсменки наводить Sport.ua.

"Я не знаю, що сказати. Я дуже втомилась. Щиро кажучи, я не знаю, як мені вдалося витягнути цей матч. Фізично я була не готова на 100% до цієї зустрічі, тому взагалі було незрозуміло, як я зможу зіграти.

Я навіть не очікувала, що зможу протриматися 2 години та 44 хвилини. І рівень гри був відмінним, знаєте, це був чудовий матч. Так що так, я дуже рада, що мені вдалося здобути перемогу", – заявила Міннен.

Після перемоги бельгійки рахунок у чвертьфіналі КБДК матчі Україна – Бельгія став 1:1, все вирішиться у парній зустрічі, в якій Ангеліна Калініна і Людмила Кіченок спробують обіграти Магалі Кемпен і Лару Салден.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна принесла перше очко збірній України в матчі з Бельгією.

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