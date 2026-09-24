Міннен – про перемогу над Світоліною у КБДК: Не знаю, як мені вдалося витягнути цей матч

Бельгійська тенісистка Грет Міннен після сенсаційної перемоги над сьомою ракеткою світу Еліною Світоліною в одиночному поєдинку чвертьфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг висловила здивування результатом гри.

Слова спортсменки наводить Sport.ua.

"Я не знаю, що сказати. Я дуже втомилась. Щиро кажучи, я не знаю, як мені вдалося витягнути цей матч. Фізично я була не готова на 100% до цієї зустрічі, тому взагалі було незрозуміло, як я зможу зіграти.

Я навіть не очікувала, що зможу протриматися 2 години та 44 хвилини. І рівень гри був відмінним, знаєте, це був чудовий матч. Так що так, я дуже рада, що мені вдалося здобути перемогу", – заявила Міннен.