Головні фаворитки КБДК вийшли вперед у півфінальному матчі проти Іспанії
Збірна Чехії здобула першу перемогу у півфінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Іспанії. Кароліна Мухова (8) здолала Джессіку Бузас Мнейро (93).
Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.
Кароліна Мухова (Чехія) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 7:5, 6:4
Тенісистки раніше не зустрічалися.
У другому одиночному поєдинку на корт вийдуть інша представниця топ-10 світового рейтингу чешка Лінда Носкова (6) і Крістіна Букша (35). В разі успіху іспанки долю путівки до фіналу вирішиться у парній зустрічі.
Нагадаємо, що тенісистки збірної України у чвертьфіналі КБДК перемогли Бельгію (2:1) й у півфіналі зіграють проти чинних чемпіонок турніру команди Італії. Матч відбудеться 26 вересня, початок о 12:00 за київським часом.