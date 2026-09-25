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Головні фаворитки КБДК вийшли вперед у півфінальному матчі проти Іспанії

Станіслав Матусевич — 25 вересня 2026, 13:57
Головні фаворитки КБДК вийшли вперед у півфінальному матчі проти Іспанії
Кароліна Мухова
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Збірна Чехії здобула першу перемогу у півфінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Іспанії. Кароліна Мухова (8) здолала Джессіку Бузас Мнейро (93).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

Кубок Біллі Джин Кінг
Півфінал, Шеньчжень, хард, зал
Чехія – Іспанія 1:0
Перший матч, 25 вересня

Кароліна Мухова (Чехія) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 7:5, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися.

У другому одиночному поєдинку на корт вийдуть інша представниця топ-10 світового рейтингу чешка Лінда Носкова (6) і Крістіна Букша (35). В разі успіху іспанки долю путівки до фіналу вирішиться у парній зустрічі.

Нагадаємо, що тенісистки збірної України у чвертьфіналі КБДК перемогли Бельгію (2:1) й у півфіналі зіграють проти чинних чемпіонок турніру команди Італії. Матч відбудеться 26 вересня, початок о 12:00 за київським часом.

Кубок Біллі Джин Кінг

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