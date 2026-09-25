Капітанка збірної Чехії спрогнозувала підсумок півфіналу КБДК Україна – Італія
Капітанка жіночої збірної Чехії Барбора Стрицова поділилася емоціями від виходу своєї команди у фінал Кубку Біллі Джин Кінг, а також спрогнозувала, хто з пари Україна – Італія стане другим фіналістом.
Слова спеціалістки наводить Великий теніс України.
"Я дуже-дуже пишаюся своєю командою. У мене неймовірна група гравчинь. Опинитися у фіналі як капітанці, пропрацювавши на цій посаді лише рік, – якби хтось сказав мені про це раніше, я б не повірила. Але з такою командою, яка є в мене, це можливо. У неділю в нас залишився останній крок. Я відчуваю, що всі дуже цього хочуть, і в нас є шанс підняти трофей.
Востаннє ми грали у фіналі у 2018 році, і це був мій останній рік у Кубку Біллі Джин Кінг як гравчині. Тому все це здається сюрреалістичним, але водночас абсолютно реальним", – сказала Стрицова.
Чеська екстенісистка вважає, що у другому півфіналі збірна Італії переможе Україну.
"Це буде велика битва. В обох команд чудові гравчині. Ви хочете, щоб я обрала когось одного? Думаю, це буде Італія".
Нагадаємо, що у чвертьфінальних матчах українки здолали бельгійок, а італійки виявилися сильнішими за господарок, китаянок. Півфінал Україна – Італія відбудеться 26 вересня о 12:00 за київським часом.