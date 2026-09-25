Капітанка збірної Чехії спрогнозувала підсумок півфіналу КБДК Україна – Італія

Капітанка жіночої збірної Чехії Барбора Стрицова поділилася емоціями від виходу своєї команди у фінал Кубку Біллі Джин Кінг, а також спрогнозувала, хто з пари Україна – Італія стане другим фіналістом.

Слова спеціалістки наводить Великий теніс України.

"Я дуже-дуже пишаюся своєю командою. У мене неймовірна група гравчинь. Опинитися у фіналі як капітанці, пропрацювавши на цій посаді лише рік, – якби хтось сказав мені про це раніше, я б не повірила. Але з такою командою, яка є в мене, це можливо. У неділю в нас залишився останній крок. Я відчуваю, що всі дуже цього хочуть, і в нас є шанс підняти трофей.

Востаннє ми грали у фіналі у 2018 році, і це був мій останній рік у Кубку Біллі Джин Кінг як гравчині. Тому все це здається сюрреалістичним, але водночас абсолютно реальним", – сказала Стрицова.