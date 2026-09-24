Знову чинні чемпіонки: визначилися суперниці збірної України у півфіналі КБДК

Збірна Італії з тенісу стала суперницею команди України у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Італійки перемогли у чвертьфінальному матчі Китай (2:1), а у вирішальній парній зустрічі Сара Еррані та Жасмін Паоліні здолали Го Ханьюй та Цзян Сіньюй.

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 5:7, 6:3.

Кубок Біллі Джин Кінг Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал Італія – Китай 2:1 Третій матч, 24 вересня Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Го Ханьюй/Цзян Сіньюй (Китай) 6:3, 5:7, 6:3

Італійки є дворазовими чинними чемпіонками КБДК. Минулого сезону у півфіналі вони перемогли збірну України, і зараз команди знову зустрінуться на тій же стадії змагань 26 вересня. У 2025-му Італія також у чвертьфіналі обіграла Китай.

Нагадаємо, що збірна України трохи раніше здобула непросту перемогу (2:1) над командою Бельгії у чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг.