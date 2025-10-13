Провал українок, домінація американок, титул Гофф: огляд головних подій турніру в Ухані

Жіночий тенісний сезон підходить до закінчення, минулого тижня завершився останній у році турнір серії WTA 1000. Він відбувався в китайському Ухані й не приніс багато несподіваних результатів.

На фоні абсолютно фантастичної історії двоюрідних братів Вашеро і Ріндеркнеха на чоловічому Мастерсі в Шанхаї, жінки відіграли без особливих сенсацій. Можливо, це напряму пов’язано з погодою, адже в Шанхаї за умов спеки та супутньої вологості ряд визнаних фаворитів не витримали фізично. Менш втомлені за сезон тенісисти написали історію, гідну втілення в кіно.

Українські спортсменки в Ухані нічим не вразили, не зумівши на трьох виграти жодного матчу. З цього й розпочнемо.

Невдачі наших

Після того, як про своє рішення завершити сезон перед китайськими "тисячниками" оголосила перша ракетка України Еліна Світоліна, великих звершень від Марти Костюк, Даяни Ястремської та Юлії Стародубцевої не чекали. Однак не сталося й малих досягнень.

Марті Костюк не пощастило з жеребом. Турнір в Ухані, хоч має таку саму категорію WTA 1000, як і пекінський, де киянка дійшла до 1/8 фіналу, але розрахований на 64 учасниці, а не на 96. Посів тут отримують 16 найкращих, і Костюк з її 26 номером рейтингу сіяною, зрозуміло, не була.

Відповідно, вже на старті Марта могла отримати топову суперницю. Кароліну Мухову до еліти не віднесеш, однак вона й у рейтингу знаходиться вище, і перебуває в непоганій формі, й українку перемагала на нещодавньому US Open.

Костюк добре розпочала зустріч, впевнено взяла перший сет, а потім вже звично не вистачило стабільності. Відчайдушна спроба камбеку в кінцівці третьої партії до успіху не призвела.

Марта Костюк Getty images

Оскільки минулоріч Марта в Ухані дійшла до третього кола, то захистити 110 рейтингових очок не змогла й опуститься у світовому рейтингу на дві позиції, на 28 місце. Змагання в Ухані стало останнім для Костюк у поточному сезоні, тож вона завершить тенісний рік десь плюс-мінус в районі тридцятої сходинки. А починала на 18-й.

Ястремська восени відчуває проблеми зі здоров’ям і до Ухані приїхала з триматчевою серією поразок. На жаль, невдалі виступи продовжилися. У стартовому поєдинку проти 37-річної німкені Зігемунд за рахунку 1:4 у вирішальному сеті Даяна відмовилася від продовження боротьби через болі в області плечей.

Після цієї перемоги Зігемунд настільки повірила в себе, що вперше в кар’єрі пробилася у чвертьфінал "тисячника". У більш ніж поважному віці.

Єдиним плюсом у цій ситуації для українки виявилася відсутність необхідності захищати очки за минулорічний виступ в Ухані, адже тоді Ястремська перебувала на ще більш невдалій серії з семи поразок поспіль.

Одеситка в оновленому рейтинг-листі підніметься на останню сходинку в топ-30 і спробує на новому тижні здобути хоча б одну перемогу на турнірі серії WTA 500 у китайському Нінбо. Зробити це буде непросто, адже у першому ж колі доведеться грати з перспективною та небезпечною 19-річною Вікторією Мбоко.

Якщо перемогти канадійку все ж вдасться, то в другому раунді вже чекає казахстанка Рибакіна, яка веде відчайдушну боротьбу за одну з останніх двох путівок на Підсумковий турнір. І поки що цю боротьбу програє.

Даяна Ястремська Getty images

Юлія Стародубцева, не зумівши захистити очки за чвертьфінал минулорічного турніру в Пекіні, впала глибоко у другу сотню. В Ухані їй довелося стартувати з кваліфікації, й старт одразу завершився фінішем через поразку від росіянки Кудерметової.

Стародубцева програла всьоме поспіль, правда, серію вже завершила, пройшовши кваліфікацію в Нінбо. Суперницею Юлії в першому колі основної сітки стане ще одна казахстанка, тезка Путінцева. Українці конче необхідні перемоги, якщо вона планує наступного року потрапити в основу січневого Australian Open без кваліфікаційних матчів.

Американки набрали хід

Після не надто переконливого виступу на хардових кортах свого континенту представниці США з лишком надолужили згаяне в Китаї. Якщо у Пекіні в півфіналах грали троє американок, то в Ухані на цій стадії змагань їх виявилося двоє.

Можливо, було б і більше, однак тріумфаторка "тисячника" у столиці Китаю Аманда Анісімова вирішила поберегти сили й до Уханя не їхати. Проте й без неї фінал виявився повністю американським.

Джессіка Пегула створила щось неймовірне з точки зору фізичної готовності, зігравши чотири трисетові поєдинки за чотири дні: з 8 по 11 жовтня. Ще й Сабалєнку дотиснула у півфіналі з 2:5 у вирішальному сеті.

Якщо згадати, що чотири останні поєдинки Джессіки в Пекіні, включно з програним півфіналом Носковій, теж складалися з трьох партій, виникає питання, звідки Пегула в кінці сезону знайшла сили на такі експерименти над власною витривалістю.

Джессіка Пегула Getty images

Зрештою, 31-річна спортсменка теж не залізна, що й довела у фіналі Коко Гофф. Тенісистка, молодша за Пегулу на 10 років, провела турнір достатньо впевнено, закінчивши усі свої матчі у двох сетах.

Так, про космічний рівень тенісу не йшлося. В обох матчах проти представниць топ-10 (Пегули та Паоліні у півфіналі) Гофф дозволила суперницям зробити багато брейків, однак неодмінно в кожній партії брала на одну подачу суперниць більше.

Коко здобула десятий титул у кар’єрі, при цьому перемогла у всіх дев’яти фіналах, які провела на хардовому покритті. Стовідсотковий показник у перших проведених дев’яти фіналах на харді є рекордним у Відкритій Ері серед жінок. Інша справа, що сам критерій досягнення виглядає добряче притягнутим за вуха заради хайпу.

Взагалі ж, сезон для Гофф видався вдалим. Зі стабільністю не дуже склалося, однак блискучий виступ на ґрунті, увінчаний перемогою на Ролан Гаррос, плюс титул в Ухані заслуговують на повагу. 21 рік тільки.

Сабалєнка продовжує лідирувати в рейтингу

"Нейтральна" перша ракетка світу не зуміла захистити в Ухані минулорічний титул, програвши у півфіналі Пегулі. Відтак, 610 рейтингових очок у неї згоріли. Шансом наблизитися до Сабалєнки не скористалася головна її конкурентка Іга Швьонтек.

Полька несподівано отримала розгром у чвертьфіналі від Паоліні, зумівши взяти за поєдинок лише три гейми. Минулого року Швьонтек пропустила азійську серію турнірів через допінговий скандал, і в Пекіні та Ухані не мала захищати жодних очок.

Іга Швьонтек Instagram

Однак, відповідно, 1/8 фіналу на першому змаганні й чвертьфінал на другому допомогли лише скоротити відставання від Сабалєнки до 1600 пунктів. Оскільки у 2024-му обидві тенісистки не виблискували на Підсумковому турнірі, захищати їм там відносно небагато, тому поточний рік білоруска завершить лідеркою світового рейтингу. На жаль.

Боротьба за місця на Підсумковому

Відомі вже шестеро тенісисток, які кваліфікувалися на останній великий турнір сезону, який пройде з 1 по 8 листопада в саудівському Ер-Ріяді. В Ухані до Сабалєнки, Швьонтек, Гофф, Кіз та Анісімової додалася Пегула.

За останні дві путівки в наступні два тижні вестиметься серйозна боротьба. Претенденток залишилося всього три. Це "нейтралка" Мірра Андрєєва (4320 очок), півфіналістка Ухані італійка Жасмін Паоліні (4131) та казахстанка Єлена Рибакіна (3913).

Усі три претендентки виступлять на турнірі серії WTA 500 у китайському Нінбо з 13 по 19 жовтня, вони отримали три перші номери посіву. Там же зіграють і українки Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Даяна, як уже зазначалося, у другому колі може потрапити саме на Рибакіну.