Швьонтек зазнала розгрому: на турнірі в Ухані визначилися півфіналістки

Стали відомі півфіналістки на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані. Ними стали Джессіка Пегула (6, США), Аріна Сабалєнка (1, -), Коко Гофф (3, США) та Жасмін Паоліні (8, Італія).

Пегула у чвертьфіналі зіграла сьомий поспіль для себе трисетовий поєдинок, в якому перемогла Катерину Синякову (62, Чехія) з рахунком 2:6, 6:0, 6:3. Звитяга стала 50-ю в сезоні для американки, тільки Сабалєнка та Іга Швьонтек мають більше.

Якраз білоруска, без проблем обігравши казахстанку Єлену Рибакіну (6:3, 6:3), стане наступною суперницею Пегули. Сабалєнка була сильнішою за Джессіку у восьми з десяти очних поєдинків, зокрема двічі поточного року.

Гофф легко впоралася з 37-річною німкенею Лаурою Зігемунд (57) – 6:0, 6:3 і вийшла у свій 12 півфінал "тисячників" у кар'єрі. Коко стала третьою тенісисткою у віці до 22 років із такою кількістю півфіналів на турнірах WTA 1000 після швейцарки Мартіни Хінгіс (33) та росіянки Марії Шарапової (13).

В останньому матчі дня трапилася найбільша несподіванка, адже Паоліні розгромила Швьонтек (2) з рахунком 6:1, 6:2. Цікаво, що це тільки перша перемога італійки над полькою в шести очних зустрічах. У півфіналі Паоліні зіграє з Гофф, яку обігрувала тричі в п'яти матчах, причому всі три успіхи датовані поточним роком.

Півфінальні пари турніру в Ухані

Аріна Сабалєнка (-) – Джессіка Пегула (США)

Жасмін Паоліні (Італія) – Коко Гофф (США)

Півфінали відбудуться в суботу, 11 жовтня.

Нагадаємо, що українки Марта Костюк і Даяна Ястремська залишили турнір в Ухані на стадії першого кола.