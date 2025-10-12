Брати-друзі, брати-суперники: як Артур Ріндеркнех і Валентен Вашеро здивували тенісний світ

Восени великі тенісні турніри приносять сенсації частіше, ніж в інші пори року. Пояснення цьому просте: найкращі гравці протягом сезону віддають багато сил і здоров’я заради досягнення успіху. З огляду на це, жовтень – прекрасний час для того, щоб себе проявити більш свіжим спортсменам.

Однак те, що сталося на Мастерсі в Шанхаї, назвати банальним словом "сенсація" язик не повертається. Відбулася одна з історій, які запам’ятовуються надовго, часто згадуються, а потім за їхніми мотивами знімають фільми.

Двоюрідні брати, француз Артур Ріндеркнех та монегаск Валентен Вашеро, маловідомі для пересічного вболівальника тенісисти, спростували всі передтурнірні прогнози та дісталися до фіналу змагання серії АТР 1000.

Родинні зв’язки не є чимось новим для тенісу. Рідні брати Енді та Джеймі Марреї в різний час були першими ракетками світу, відповідно, в одиночному та парному розрядах. Дует Боба і Майка Браянів є легендою серед пар, разом вони виграли неймовірні 119 турнірів АТР.

Весь світ знає про досягнення сестер Вільямс, а українські шанувальники тенісу, безумовно, згадають про Альону й Катерину Бондаренко та Людмилу й Надію Кіченок.

Брат і сестра Марат і Дінара Сафіни, які в наш час мали б статус "нейтралів", очолювали рейтинги АТР та WTA.

Вболівальники зі стажем витягнуть із пам’яті ще численніші тенісні родини. Наприклад, болгарок Мануелу, Катерину та Магдалену Малєєвих чи представників Іспанії Еміліо, Хав’єра та Аранчу Санчес.

Однак усі перераховані тенісисти обидвох статей є достатньо відомими спортсменами. Про героїв нашого матеріалу подібного не можна сказати навіть із натяжкою. А що може бути цікавішим для публіки, ніж два брати, які пробилися нагору з глибин невідомості?

Трохи привідкриємо завісу таємничості над спортсменами.

Шлях до впізнаваності Ріндеркнеха

Артур Ріндеркнех фактично не мав шансів стати далекою від тенісу людиною. Його батько Паскаль був директором тенісного клубу в Парижі, а мати Віржині Паке – професійною тенісисткою. Правда, вище 208 місця в рейтингу WTA Паке не підіймалася.

Артур почав займатися тенісом у 6 років, а після школи пішов доволі звичним для західних гравців шляхом. Він вступив до Техаського університету А&M, де поєднував навчання та заняття улюбленою грою. Після закінчення вишу, у 2018 році Ріндеркнех став професійним тенісистом.

Однак великих успіхів до жовтня 2025-го не досягав. Найкращим у кар’єрі француза став 2022 рік, коли йому вдалося дістатися єдиного до Шанхаю фіналу турніру АТР. Сталося це в австралійській Аделаїді. На 2022-й приходиться найвище місце Артура у світовому рейтингу – 42 позиція.

Артур Ріндеркнех Instagram

Певного прогресу Ріндеркнеху вдалося досягнути на нещодавньому US Open 2025. 30-річному тенісисту вперше вдалося пробитися у другий тиждень мейджору. В 1/8 фіналу він не без боротьби поступився майбутньому чемпіону турніру Карлосу Алькарасу.

Та від певного прогресу до шаленого прориву величезна дистанція.

За десять днів Мастерсу в Шанхаї Ріндеркнех устиг обіграти одразу п’ятьох сіяних тенісистів на чолі з третьою ракеткою світу Александром Звєрєвим. Француз, який ніколи на турнірах АТР 1000 не доходив далі третього кола, вийшов у фінал і за будь-якого його результату наступний тиждень розпочне у топ-30 світового рейтингу.

Досягнення Ріндеркнеха саме по собі стало б великою сенсацією. Але те, що зробив двоюрідний брат Артура Валентен Вашеро, просто не вписується в рамки здорового глузду.

Монегаск нізвідки

Валентен Вашеро знає Ріндеркнеха з дитинства, адже є племінником матері Артура, Віржині Паке. За словами тенісистів, вони з малих років тренувалися та їздили на відпочинок разом, попри те, що Вашеро молодший на 4 роки, йому нині 26. Валентен навчався у тому ж Техаському університеті А&M, що й кузен, і там родичі провели разом на корті багато годин.

Ріндеркнех і Вашеро на тренуванні у дитинстві Instagram Артура Ріндеркнеха

Професійну кар’єру представник екзотичного для нас князівства Монако розпочав у 2022 році й у дебютному сезоні став переможцем челенджеру в Тайланді. У 2024-му Вашеро здобув ще три титули такого ж рівня. На цьому з досягненнями все.

До Шанхаю в Мастерсах Валентен брав участь тричі. Усі три рази – на домашньому турнірі в Монте-Карло завдяки вайлд-кард, де лише поточного року зміг пройти одне коло. На змаганнях Grand Slam тенісисту тільки одного разу вдалося подолати кваліфікацію – на Ролан Гаррос 2024. Він має нуль перемог в основних сітках Слемів. Найкраща позиція в рейтингу АТР – 110-та.

І ось Шанхай. Вашеро приїхав на турнір навіть не як кваліфаєр. Він перебував у альтернативному списку, тобто, серед гравців, що сподівалися на відмови від участі у змаганні більш високорейтингових тенісистів.

Нашому герою пощастило. Валентен отримав місце у кваліфікації й доволі несподівано її пройшов, перемігши зокрема перспективного 20-річного американця Басаваредді.

А далі понеслося.

Зайве казати, що 204 ракетка світу в кожному матчі вважався явним аутсайдером. Це не завадило йому перемогти угорця Дьєре, претендента на участь у Підсумковому турнірі казахстанця Бубліка, чеха Махача (тут розгром можна пояснити травмою Томаша).

В 1/8 фіналу Вашеро здолав нідерландця Грікспора, який перед цим вибив з боротьби другу ракетку світу Янніка Сіннера. Далі – ще більше. Від рук ноунейма постраждали 11 ракетка світу данець Руне і легенда тенісу Новак Джокович.

Валентен Вашеро Instagram

Валентен став найбільш низькорейтинговим фіналістом за всю історію існування серії Мастерс, а це, ні багато ні мало, 35 років. За вихід у фінал в Шанхаї він заробив 598 тисяч доларів – на 4000 більше, ніж за всю попередню кар’єру. А якщо переможе брата, то отримає ще майже вдвічі більше.

Жоден експерт раціонально не пояснить феномен Вашеро. Логіка може розтлумачити не все у спорті. Хіба не за це в тому числі ми любимо теніс?

Друзі та суперники

Історія Ріндеркнеха і Вашеро примітна не тільки тим, що вони з’явилися нізвідки й перемогли всіх фаворитів. Тенісисти підтримують справжні братерські стосунки, а подібне теж завжди цікаве публіці. Є ще один непересічний нюанс. Справа в тому, що тренер Вашеро, Бенжамен Баллере, є зведеним братом Валентена, а відтак, ще одним кузеном Ріндеркнеха.

Отака французько-монегаська "Санта-Барбара".

Оскільки Ріндеркнех і Вашеро грали перші п’ять матчів у різні дні, то обов’язково приходили на матчі й підтримували один одного. Стосунки братів найкраще характеризуються висловлюванням Артура на пресконференції після півфіналу з росіянином Медведєвим:

"Я програв перший сет, почав втомлюватися через рівень вологості у цей час. І подумав: "Добре, просто боротимусь, хоча б спробую його виснажити, принаймні для Валентена на завтра, щоб він був трохи більш втомлений фізично, ніж Вал". Я вирішив уже сьогодні допомогти йому, якщо програю" .

У фіналі братам доведеться стати суперниками. Це не новий досвід, адже вони провели безліч тренувальних ігор один з одним. Однак зараз буде не тренування, а поєдинок за найбільший титул у кар’єрах обох. Причому, з великою часткою вірогідності, шанс виграти трофей рівня Мастерсу стане для Ріндеркнеха і Вашеро першим і останнім.

Хто переможе у цій боротьбі? Чи витримають братерські стосунки випробування мідними трубами? Нарешті, чи знімуть за мотивами цієї історії кіно?

Відповідь на перше питання ми отримаємо 12 жовтня, фінал у Шанхаї розпочнеться об 11:30 за Києвом. Про інше дізнаємося з плином часу. Або ніколи. Тут як пощастить.