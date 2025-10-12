Українська правда
Стародубцева подолала кваліфікацію на турнірі WTA в Китаї

Станіслав Матусевич — 12 жовтня 2025, 11:34
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (131) пройшла кваліфікацію й зіграє в основній сітці турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо. У фіналі попередніх змагань українка впевнено обіграла німкеню Тамару Корпач (143).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Ningbo Open WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,064,510
Фінал кваліфікації, 12 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна)  Тамара Корпач (Німеччина) 6:1, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, українка не програвала. Суперниця Стародубцевої в першому колі основної сітки визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації.

На змаганнях у Нінбо зіграє й Даяна Ястремська (31). У стартовому поєдинку вона протистоятиме канадській тенісистці Вікторії Мбоко (24).

Нагадаємо, що напередодні в півфіналі кваліфікації на турнірі в Нінбо Юлія Стародубцева перемогла австралійку Прісциллу Хон (95).

