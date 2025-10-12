Стародубцева подолала кваліфікацію на турнірі WTA в Китаї
Юлія Стародубцева (131) пройшла кваліфікацію й зіграє в основній сітці турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо. У фіналі попередніх змагань українка впевнено обіграла німкеню Тамару Корпач (143).
Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.
За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.
Юлія Стародубцева (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина) 6:1, 6:3
Суперниці зустрічалися втретє, українка не програвала. Суперниця Стародубцевої в першому колі основної сітки визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації.
На змаганнях у Нінбо зіграє й Даяна Ястремська (31). У стартовому поєдинку вона протистоятиме канадській тенісистці Вікторії Мбоко (24).
Нагадаємо, що напередодні в півфіналі кваліфікації на турнірі в Нінбо Юлія Стародубцева перемогла австралійку Прісциллу Хон (95).