Стародубцева подолала кваліфікацію на турнірі WTA в Китаї

Юлія Стародубцева (131) пройшла кваліфікацію й зіграє в основній сітці турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо. У фіналі попередніх змагань українка впевнено обіграла німкеню Тамару Корпач (143).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Фінал кваліфікації, 12 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина) 6:1, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, українка не програвала. Суперниця Стародубцевої в першому колі основної сітки визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації.

На змаганнях у Нінбо зіграє й Даяна Ястремська (31). У стартовому поєдинку вона протистоятиме канадській тенісистці Вікторії Мбоко (24).

Нагадаємо, що напередодні в півфіналі кваліфікації на турнірі в Нінбо Юлія Стародубцева перемогла австралійку Прісциллу Хон (95).