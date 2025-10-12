Українська правда
Гофф виграла американський фінал і стала чемпіонкою в Ухані

Станіслав Матусевич — 12 жовтня 2025, 15:38
Гофф виграла американський фінал і стала чемпіонкою в Ухані
Коко Гофф
Американка Коко Гофф (3) стала переможницею турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. У фінальному матчі 21-річна спортсменка обіграла свою співвітчизницю Джессіку Пегулу (6).

Гра тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

У другому сеті Пегула була попереду 3:0 та 5:3, і все-таки програла партію, а з нею й зустріч.

Wuhan Open WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Фінал, 12 жовтня

Коко Гофф (США) Джессіка Пегула (США) 6:4, 7:5

Суперниці зустрічалися всьоме, Гофф виграла третій поєдинок.

Коко здобула свій десятий титул у кар'єрі, причому третій на "тисячниках". Минулого року вона тріумфувала в Пекіні, і стала другою тенісисткою після француженки Каролін Гарсії (2017), яка перемагала на обох китайських турнірах WTA 1000.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі Коко Гофф була сильнішою за італійку Жасмін Паоліні (8).

