Гофф виграла американський фінал і стала чемпіонкою в Ухані

Американка Коко Гофф (3) стала переможницею турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. У фінальному матчі 21-річна спортсменка обіграла свою співвітчизницю Джессіку Пегулу (6).

Гра тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

У другому сеті Пегула була попереду 3:0 та 5:3, і все-таки програла партію, а з нею й зустріч.

🦾] Coco Gauff needed that to sooth her Grand Slam hangover — since that glory run in Paris!

* Jessica Pegula #WuhanOpenpic.twitter.com/P5YaLISNwH

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Фінал, 12 жовтня

Коко Гофф (США) – Джессіка Пегула (США) 6:4, 7:5

Суперниці зустрічалися всьоме, Гофф виграла третій поєдинок.

Коко здобула свій десятий титул у кар'єрі, причому третій на "тисячниках". Минулого року вона тріумфувала в Пекіні, і стала другою тенісисткою після француженки Каролін Гарсії (2017), яка перемагала на обох китайських турнірах WTA 1000.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі Коко Гофф була сильнішою за італійку Жасмін Паоліні (8).