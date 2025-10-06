Ястремська програла Зігемунд на старті престижного турніру в Ухані

Українська тенісистка Даяна Ястремська (31) поступилась німкені Лаурі Зігемунд (53) на старті турніру Wuhan Open.

Матч тривав 2 години 44 хвилини та завершився відмовою українки за рахунку 5:7, 6:4, 1:4.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі за невеличкої переваги Зігемунд. Ястремська відіграла два брейк-пойнти, припустилась двох подвійних помилок та жодного разу не виконала подачу навиліт.

Друга частина гри завершилась на користь українки, яка змогла двічі подати навиліт та використала три брейк-пойнти. Після цього у грі була невеличка перерва, а третій сет Зігемунд розгромно вигравала аж допоки Даяна не відмовилась від продовження гри.

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $3,654,693

Перше коло одиночного розряду

Лаура Зігемунд (Німеччина) – Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 4:6, 4:1 (відмова)

Це була четверта зустріч тенісисток в історії та лише перша перемога для німкені. Востаннє пара грала між собою в Римі на ґрунті у 2024 році і тоді Ястремська виграла з рахунком 4:6, 7:5, 6:2.

Зазначимо, що сьогодні також на турнірі розпочне боротьбу Людмила Кіченок у парному розряді. Орієнтований час початку гри: 9:25 за київським часом.

Раніше WTA оновила особисті рейтинги тенісисток, згідно з яким Ястремська залишилась на поточному місці, а Марта Костюк піднялась на дві сходинки.