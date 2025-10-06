Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ястремська програла Зігемунд на старті престижного турніру в Ухані

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 09:06
Ястремська програла Зігемунд на старті престижного турніру в Ухані
Даяна Ястремська
Arata Yamaoka

Українська тенісистка Даяна Ястремська (31) поступилась німкені Лаурі Зігемунд (53) на старті турніру Wuhan Open.

Матч тривав 2 години 44 хвилини та завершився відмовою українки за рахунку 5:7, 6:4, 1:4.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі за невеличкої переваги Зігемунд. Ястремська відіграла два брейк-пойнти, припустилась двох подвійних помилок та жодного разу не виконала подачу навиліт.

Друга частина гри завершилась на користь українки, яка змогла двічі подати навиліт та використала три брейк-пойнти. Після цього у грі була невеличка перерва, а третій сет Зігемунд розгромно вигравала аж допоки Даяна не відмовилась від продовження гри.

Wuhan Open – WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $3,654,693
Перше коло одиночного розряду 

Лаура Зігемунд (Німеччина) – Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 4:6, 4:1 (відмова)

Це була четверта зустріч тенісисток в історії та лише перша перемога для німкені. Востаннє пара грала між собою в Римі на ґрунті у 2024 році і тоді Ястремська виграла з рахунком 4:6, 7:5, 6:2.

Зазначимо, що сьогодні також на турнірі розпочне боротьбу Людмила Кіченок у парному розряді. Орієнтований час початку гри: 9:25 за київським часом.

Раніше WTA оновила особисті рейтинги тенісисток, згідно з яким Ястремська залишилась на поточному місці, а Марта Костюк піднялась на дві сходинки.

Даяна Ястремська WTA 1000 Wuhan Open Лаура Зігемунд

Даяна Ястремська

Світоліна залишилася 13-ю, Костюк піднялася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA
Невикористаний шанс Костюк, Анісімова здобула титул: підсумки турніру в Пекіні
Дві українки 6 жовтня проведуть стартові матчі на престижному турнірі в Ухані
Дві українки дізналися перших суперниць в основній сітці турніру в Ухані
Ястремська підкорила Велику китайську стіну: українська тенісистка поділилася яскравими фото

Останні новини