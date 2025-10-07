Костюк програла у стартовому матчі престижного турніру в Ухані

Марта Костюк (26) невдало стартувала на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані, програвши у першому колі чешці Кароліні Муховій (22).

Гра тривала 2 години 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 2:6, 4:6.

Гра проходила за умов спекотної та вологої погоди, до якої краще пристосувалася Костюк. У першому сеті Марта за рахунку 1:1 відіграла подвійний брейк-пойнт суперниці, після чого взяла її подачу та впевнено довела партію до завершення.

У другому сеті за 1:1 Мухова таки зробила брейк, і з цього моменту ситуація на корті кардинально змінилася. Чешка взяла цю партію 6:2, й у третій повела 5:2. Костюк ще спромоглася взяти два гейми й за рахунку 4:5 ліквідувати потрійний матч-пойнт суперниці, однак четвертий став вирішальним.

Мухова здобула важку перемогу в трьох сетах.

За поєдинок Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 10 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло, 7 жовтня

Кароліна Мухова (Чехія) – Марта Костюк (Україна) 2:6, 6:2, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, в четвертому колі цьогорічного US Open чешка також перемогла у трьох сетах. У наступному колі змагань Мухова зіграє з сильнішою в матчі між Магдаленою Френх (53, Польща) та Веронікою Кудерметовою (29, -).

Костюк 7 жовтня ще має провести парну зустріч разом із сербкою Ольгою Данилович. Опонентками стане шостий сіяний дует Го Ханьюй (Китай)/Александра Панова (-).

В одиночному розряді турніру в Ухані після першого кола українок не залишилося. Даяна Ястремська не зуміла дограти стартову зустріч проти Лаури Зігемунд (53, Німеччина).

* Новина доповнюється