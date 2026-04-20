Фото дня: Костюк відзначила тріумф на турнірі у Руані пристрасним поцілунком із чоловіком

Українська тенісистка Марта Костюк не лише здобула титул на турнірі WTA 250 Руан, а й поділилася особливими емоціями поза кортом, опублікувавши у соцмережах ніжне фото зі своїм чоловіком Георгій Кизименко.

Після фіналу, в якому вона обіграла Вероніку Подрез з рахунком 6:3, 6:4, спортсменка спершу не стримала сліз прямо на корті, а згодом показала ще один емоційний момент — пристрасний поцілунок із коханим.

Цей кадр миттєво розлетівся мережею та став справжнім "фото дня", адже передає атмосферу радості, полегшення і щастя після важливого тріумфу.

Цікаво, що подібний момент уже траплявся раніше: минулого року після перемоги на цьому ж турнірі Еліна Світоліна також поділилася схожим фото зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом, що створює своєрідну символічну традицію для українок у Руані.

Нагадаємо, по ходу турніру Костюк обіграла француженку Діан Паррі (100), у другому раунді була сильнішою за американку Кеті Макнеллі (71).

У чвертьфіналі Марта здолала іншу представницю США Енн Лі (36), а в півфіналі розгромила німкеню Татьяну Марію (63).