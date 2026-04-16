Костюк – про фізичну підготовку: Коли змінила фітнес-тренера, то змогла схуднути

Друга ракетка України Марта Костюк поділилася, як вплинули зміни у фізичній підготовці на її самопочуття та результати на корті.

Про це Костюк розповіла у подкасті "Активні".

"Найбільшу різницю у своїй підготовці я побачила у період з 2021 року. Коли я змінила фітнес-тренера. Це дало мені змогу схуднути. Для мене це був дивний факт, що коли ти забагато тренуєшся, ти не можеш схуднути, ти набираєш воду і в тебе забагато м'язів. А теніс – це такий вид спорту, де потрібна швидкість. Але ще більші зміни я побачила, коли почала працювати зі своєю фітнес-тренеркою. Я більше занурилась в питання фізичної підготовки, бо ми їх теж сильно змінили. Було цікаво спостерігати за змінами в моєму організмі. Я стала значно здоровішою, у мене здоровіші м'язи. Звісно, це впливає на результати", – сказала Марта.

Тенісистка поділилася деталями своєї фізичної підготовки.

"Я взагалі не бігаю кроси. Просто вдовгу це не має особливої користі для моєї роботи, тому що я і близько не виконую такі завдання. Тобто, якщо ми говоримо про витривалість, яку ми думаємо, що виробляє крос, то я її треную по-іншому. Я дуже багато роблю тренувань на корті. Раніше в мене такого фокусу не було, все було в залі, або біг, або бігова доріжка. Зараз багато специфічної роботи щодо зміни напрямку руху, стрибки, пересування, наприклад, на ґрунтовому покритті".

Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у французькому Руані, де 17 квітня зіграє проти американки Енн Лі.