У складні моменти матчу думала про Світоліну, – Костюк прокоментувала перемогу над Макнеллі
Марта Костюк поділилася враженнями від перемоги над американкою Кеті Макнеллі в матчі другого кола турніру серії WTA 250 у французькому Руані.
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
"Кеті дуже здорово почала матч. Ми грали одна з одною вперше, тому я не зовсім розуміла, чого очікувати. Вона стартувала просто неймовірно. Я трохи сумнівалася, як діяти, але потім знайшла рішення, і цьому дуже рада.
Мені довелося показати свій найкращий теніс, і я дуже задоволена перемогою. Особливо третім сетом – вважаю, що зіграла саме так, як хочу: агресивно, і це найголовніше", – сказала Марта.
Костюк згадала про минулорічний титул у Руані Еліни Світоліної.
"Приємно приїхати сюди після перемоги Еліни Світоліної, будучи також першою сіяною. У складні моменти матчу я думала про неї й про те, як вона завжди бореться. Думаю, це її головна якість. Я теж хотіла показати свій найкращий теніс. Дуже рада бути тут після неї і сподіваюся теж домогтися перемоги".
У чвертьфіналі Марта зіграє проти іншої американки, Енн Лі. Гра має відбутися у п'ятницю, 17 квітня.
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Руані Костюк впевнено обіграла господарку кортів Діан Паррі.