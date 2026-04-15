У складні моменти матчу думала про Світоліну, – Костюк прокоментувала перемогу над Макнеллі

Марта Костюк поділилася враженнями від перемоги над американкою Кеті Макнеллі в матчі другого кола турніру серії WTA 250 у французькому Руані.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Кеті дуже здорово почала матч. Ми грали одна з одною вперше, тому я не зовсім розуміла, чого очікувати. Вона стартувала просто неймовірно. Я трохи сумнівалася, як діяти, але потім знайшла рішення, і цьому дуже рада.

Мені довелося показати свій найкращий теніс, і я дуже задоволена перемогою. Особливо третім сетом – вважаю, що зіграла саме так, як хочу: агресивно, і це найголовніше", – сказала Марта.