Світоліна підніметься на одну позицію в рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна в оновленому рейтингу WTA, який буде оприлюднено у понеділок, 9 червня, підніметься на 13 позицію з поточної 14-ї.

Це стало відомо після поразки Світоліної від польської тенісистки Іги Швьонтек (5) у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

За свій виступ у Парижі Еліна отримає 430 очок. Минулого року на Відкритій першості Франції з тенісу українка зупинилася у четвертому колі змагань, за що заробила 240 залікових пунктів.

Таким чином, на рахунку Еліни стане 3035 очок, на 190 більше, ніж було перед стартом Ролан Гаррос, і вона обійде в рейтингу чешку Кароліну Мухову.

Зазначимо, що у Чемпіонській гонці, яка є кваліфікацією до Підсумкового турніру у Ер-Ріяді, де виступлять вісім найкращих тенісисток поточного сезону, Світоліна йде на 9 позиції. Еліна має 2181 очко і відстає лише на 9 пунктів від прохідного 8 місця, на якому перебуває казахстанка Єлена Рибакіна.

Підсумковий турнір відбудеться на початку листопада, тож часу, щоб змінити ситуацію, у спортсменок ще достатньо.

Нагадаємо, що на старті Ролан Гаррос Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82). У третьому раунді змагань Світоліна перемогла американку Бернарду Перу (83) у важкому матчі з двома тай-брейками. Напередодні у чвертьфіналі українка з епічним камбеком обіграла італійку Жасмін Паоліні (4).