Снігур не змогла пробитися у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Дар'я Снігур (151) не змогла вийти у фінал кваліфікації на Ролан Гаррос. У матчі півфіналу кваліфікаційних змагань українка розгромно програла аргентинці Солані Сьєррі (112).

Матч тривав усього 54 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Снігур, яка найбільше не любить грати на грунті, нічого не змогла протиставити суперниці, що спеціалізується на цьому покритті.

За матч Дар'я 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та не мала жодного брейк-пойнту. Її суперниця виконала 1 ейс, 4 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Півфінал кваліфікації, 22 травня

Солана Сьєрра (Аргентина) – Дар'я Снігур (Україна) 6:2, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Сьєрра зіграє проти переможниці матчу між Гіомар де Реалес (188, Іспанія) та Ван Сію (132, Китай).

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева 22 травня дограватиме свій матч півфіналу кваліфікації Ролан Гаррос проти словенки Тамари Зіданшек. А Анастасія Соболєва вийшла у фінал кваліфікаційних змагань ще напередодні.