Одна за всіх: Світоліна єдиною з українок вийшла у четверте коло Ролан Гаррос

У п’ятницю, 30 травня, троє українок: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева провели матчі третього кола одиночного розряду на ґрунтовому турнірі Grand Slam – Ролан Гаррос.

Ніколи раніше в історії троє наших тенісисток не пробивалися одночасно у таку стадію Відкритого чемпіонату Франції. Тож ми, вболівальники, сподівалися на продовження успішних результатів дівчат.

Першою з українок на корт вийшла Даяна Ястремська. Одеситка зустрічалася з росіянкою Людмилою Самсоновою. У другому колі Даяна здолала другу ракетку країни-агресорки, Діану Шнайдер, зараз їй довелося мати справу з третьою найкращою тенісисткою Росії.

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На жаль, гра у Ястремської від початку не виходила, невимушені помилки сипалися, ніби з рогу достатку. У певний момент Самсонова, яка сама звикла грати в атакувальний теніс, просто почала діяти від захисту, очікуючи помилок від Даяни. І ця тактика працювала. Перший сет росіянка виграла 6:2.

Друга партія теж проходила з відчутною перевагою суперниці. Єдиний шанс Ястремської змінити перебіг подій на корті стався за рахунку 3:4. Українка мала аж 8 (!) брейк-пойнтів на подачі Самсонової, але реалізувати жодного не змогла. Вже у наступному геймі росяінка прийняла на матч – 6:3.

Після матчу стало зрозуміло, в чому полягала причина невиразної гри Даяни. З’ясувалося, що Ястремська застудилася і була в кроці від того, щоб знятися до поєдинку. Побажаємо здоров’я нашій спортсменці, яка другий рік поспіль дійшла до третього кола у Парижі, що є її найкращим результатом тут.

Юлії Стародубцевій довелося у третьому раунді зустрітися з четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні. Італійка перед Ролан Гаррос виграла "тисячник" в Римі й перебуває у відмінній формі.

Конкурентна боротьба в матчі тривала до рахунку 4:4. Стародубцева навіть двічі виходила вперед з брейком, проте тут же суперниця вирівнювала становище. А надалі Паоліні підтвердила свій статус фаворитки, вигравши 8 з наступних 9 геймів – 6:4, 6:1.

Тим не менш, 25-річна українка може занести собі турнір до активу. Вона вперше у кар’єрі пройшла у третє коло мейджора, а також дебютує за тиждень у сьомому десятку рейтингу WTA.

Найбільші сподівання в українських вболівальників традиційно були пов’язані з першою ракеткою України Еліною Світоліною. Її суперниця, американка Бернарда Пера, ніколи не хапала зірок з небес. Однак те саме можна було сказати й про попередню опонентку Світоліної – угорку Анну Бондар, а матч вийшов запеклим.

Гра з Перою виявилася ще більш складною. У першій партії Еліні довелося відігравати ранній брейк, а потім справа дійшла до тай-брейку. Його українка виграла мінімально, 7:5, хоча в цілому контролювала хід подій у 13 геймі.

Другий сет вийшов ще складнішим. Світоліна двічі подавала на матч, ведучи 5:4 та 6:5, мала подвійний матч-пойнт, не реалізувала його і знову вимушена була грати тай-брейк. Однак цього разу на ньому вже довелося відіграватися з 0:3 та 2:4.

Допоміг фірмовий бойовий дух нашої тенісистки. Зрештою, і другий тай-брейк залишився за Еліною з тим самим рахунком 7:5, а закінчила зустріч вона блискучим ударом зліва по лінії.

Світоліна всьоме у кар’єрі вийшла у четверте коло Ролан Гаррос і побореться за свій п’ятий чвертьфінал. Суперницею стане якраз кривдниця Стародубцевої, Жасмін Паоліні. Дівчата зустрічалися раніше одного разу, відносно нещодавно. У третьому колі Australian Open 2025 перемогу здобула Еліна у трьох сетах.

Матч Світоліна – Паоліні відбудеться у неділю, 1 червня.

Завершимо огляд дня позитивною новиною. Людмила Кіченок разом з хорватом Мате Павичем, посіяні на турнірі змішаних пар під першим номером, у стартовому матчі здолали дует Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина) з рахунком 6:3, 6:3.

Далі Кіченок і Павич, переможці Вімблдону-2023 у міксті, зіграють проти французької пари Діан Паррі/Гарольд Майо. Ця зустріч відбудеться 31 травня, орієнтовно о 16:30.