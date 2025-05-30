Ястремська поступилася росіянці Самсоновій у третьому колі Ролан Гаррос

Даяна Ястремська (48) не змогла вийти у четверте коло Ролан Гаррос. У третьому раунді змагань вона поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (18).

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Зустрічалися тенісистки зі схожим атакувальним стилем гри. Перемогти мала та, кому краще вдасться розбивати захист суперниці.

Швидко стало зрозуміло, що в Ястремської будуть проблеми. Вона робила занадто багато невимушених помилок, віддала два свої гейми, й у першому сеті зачепитися за подачу суперниці змогла, лише коли та подавала на сет. Зробити брейк Даяні не вдалося – 2:6.

Друга партія розпочалася за сценарієм, подібним до першої. Знову ранній брейк від Самсонової, яка перейшла на тактику вичікування помилок від Ястремської.

Єдиний шанс українка отримала за рахунку 3:4 на подачі суперниці. Але який! Даяна мала одразу 8 (!) брейк-пойнтів, у тому числі потрійний, проте реалізувати їх не зуміла здебільшого через власні невимушені помилки, і в підсумку поступилася 3:6.

За матч Ястремська 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та не реалізувала жодного з 10 брейк-пойнтів. Її суперниця виконала 2 ейси, не помилялася на подачі та зробила 4 брейки.

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Третє коло, 30 травня

Людмила Самсонова (-) – Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 6:3

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Самсонова зустрінеться з сьомою ракеткою світу китаянкою Чжен Ціньвень.

Ястремська другий рік поспіль дійшла до третього кола Ролан Гаррос, що є її найкращим показником на турнірі. У попередньому матчі Даяна обіграла ще одну росіянку Діану Шнайдер (12).

Нагадаємо, що 30 травня свої матчі третього кола проведуть українки Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.