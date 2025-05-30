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Ястремська поступилася росіянці Самсоновій у третьому колі Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 30 травня 2025, 15:00
Ястремська поступилася росіянці Самсоновій у третьому колі Ролан Гаррос
Даяна Ястремська
Arata Yamaoka

Даяна Ястремська (48) не змогла вийти у четверте коло Ролан Гаррос. У третьому раунді змагань вона поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (18).

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Зустрічалися тенісистки зі схожим атакувальним стилем гри. Перемогти мала та, кому краще вдасться розбивати захист суперниці.

Швидко стало зрозуміло, що в Ястремської будуть проблеми. Вона робила занадто багато невимушених помилок, віддала два свої гейми, й у першому сеті зачепитися за подачу суперниці змогла, лише коли та подавала на сет. Зробити брейк Даяні не вдалося – 2:6.

Друга партія розпочалася за сценарієм, подібним до першої. Знову ранній брейк від Самсонової, яка перейшла на тактику вичікування помилок від Ястремської.

Єдиний шанс українка отримала за рахунку 3:4 на подачі суперниці. Але який! Даяна мала одразу 8 (!) брейк-пойнтів, у тому числі потрійний, проте реалізувати їх не зуміла здебільшого через власні невимушені помилки, і в підсумку поступилася 3:6.

За матч Ястремська 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та не реалізувала жодного з 10 брейк-пойнтів. Її суперниця виконала 2 ейси, не помилялася на подачі та зробила 4 брейки.

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Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Третє коло, 30 травня

Людмила Самсонова (-) – Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 6:3

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Самсонова зустрінеться з сьомою ракеткою світу китаянкою Чжен Ціньвень.

Ястремська другий рік поспіль дійшла до третього кола Ролан Гаррос, що є її найкращим показником на турнірі. У попередньому матчі Даяна обіграла ще одну росіянку Діану Шнайдер (12).

Нагадаємо, що 30 травня свої матчі третього кола проведуть українки Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

Самсонова Даяна Ястремська Ролан Гаррос 2025

Самсонова

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