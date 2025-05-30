Світоліна: До тиску я звикла – нічого нового. А сітка справді непогана

Напередодні матчу третього кола Ролан Гаррос-2025 проти американки Бернарди Пери головна зірка українського тенісу Еліна Світоліна в ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону розповіла про підготовку до поєдинку, адаптацію до погодних умов, а також – про те, як справляється з очікуваннями, що традиційно супроводжують її виступи.

– Еліно, як оцінюєш наступну суперницю – Бернарду Перу?

– Вона точно незручна. По-перше, шульга, а це завжди створює певні труднощі. По-друге, я вже мала з нею досвід гри на ґрунті – хоч і давно. Тож приблизно розумію, чого очікувати: у неї агресивна манера гри, сильна подача. Саме тому під час підготовки працювала над власною грою, особливо над подачею.

– Погода теж внесла корективи?

– Так, попередній матч із Бондар переривався через дощ. Вітер ускладнював ситуацію – важко було грати у свій теніс. Доводилось пристосовуватися, шукати точність у рухах та ударах. На тренуваннях довелося наново "відчути" свої удари, тому зараз – фокус на стабільність.

– Чи відчуваєш додатковий тиск через статус однієї з фавориток турніру?

– Насправді, ні, бо таке вже було. І не раз. Я звикла до очікувань. Можна сказати, це частина моєї кар’єри – практично на кожному турнірі "Великого шолома" я граю під тиском. Нічого нового.

– У тебе шикарна статистика на ґрунті цьогоріч: 14 перемог, лише 2 поразки. Сітка – теж сприятлива.

– Згодна, сітка виглядає добре. Але ж дівчата доходять до цих раундів не випадково – вони виграють матчі, а не добираються на "іксах". У кожному матчі є ризик, завжди можуть трапитись апсети. Це змушує виходити на корт максимально зібраною. Мій матч із Бондар – яскравий приклад.

Якщо хочеш пройти шлях до найамбітнішої мети – треба пам’ятати: це два тижні напруги, і ризик травм завжди поруч. Тому коли хтось формує "розклади" фаворитів перед турніром, варто враховувати й те, що далеко не все підконтрольне.

– Гонитва за твоїм чоловіком, Гаелем Монфісом, за кількістю виграшів на Гренд Слемах продовжується?

– А нагадайте, скільки в нього зараз?

– Після вольової перемоги у першому колі – 129.

– А у мене?

– Перед Перою – 104.

– Хм... Цікаво. Але знаєте, Гаель не збирається завершувати кар’єру, тож наздогнати буде непросто. Я завжди сильно за нього переживаю – зараз хочеться, щоб він зіграв якнайкраще. А вже згодом, коли будемо ближче до фінішу обох кар’єр, порівняємо цифри – у кого більше мейджорів, перемог і взагалі всього. Але поки що – гонка триває. І нехай вона триває якомога довше для нас обох.

Ігор ГРАЧОВ, спеціально для Чемпiона з Парижа