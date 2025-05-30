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Світоліна: До тиску я звикла – нічого нового. А сітка справді непогана

Ігор Грачов — 30 травня 2025, 08:00
Arata Yamaoka
Світоліна: До тиску я звикла – нічого нового. А сітка справді непогана

Напередодні матчу третього кола Ролан Гаррос-2025 проти американки Бернарди Пери головна зірка українського тенісу Еліна Світоліна в ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону розповіла про підготовку до поєдинку, адаптацію до погодних умов, а також – про те, як справляється з очікуваннями, що традиційно супроводжують її виступи.

Еліно, як оцінюєш наступну суперницю Бернарду Перу?

Вона точно незручна. По-перше, шульга, а це завжди створює певні труднощі. По-друге, я вже мала з нею досвід гри на ґрунті – хоч і давно. Тож приблизно розумію, чого очікувати: у неї агресивна манера гри, сильна подача. Саме тому під час підготовки працювала над власною грою, особливо над подачею.

Погода теж внесла корективи?

Так, попередній матч із Бондар переривався через дощ. Вітер ускладнював ситуацію – важко було грати у свій теніс. Доводилось пристосовуватися, шукати точність у рухах та ударах. На тренуваннях довелося наново "відчути" свої удари, тому зараз – фокус на стабільність.

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Чи відчуваєш додатковий тиск через статус однієї з фавориток турніру?

Насправді, ні, бо таке вже було. І не раз. Я звикла до очікувань. Можна сказати, це частина моєї кар’єри – практично на кожному турнірі "Великого шолома" я граю під тиском. Нічого нового.

У тебе шикарна статистика на ґрунті цьогоріч: 14 перемог, лише 2 поразки. Сітка теж сприятлива.

Згодна, сітка виглядає добре. Але ж дівчата доходять до цих раундів не випадкововони виграють матчі, а не добираються на "іксах". У кожному матчі є ризик, завжди можуть трапитись апсети. Це змушує виходити на корт максимально зібраною. Мій матч із Бондар – яскравий приклад.

Якщо хочеш пройти шлях до найамбітнішої мети – треба пам’ятати: це два тижні напруги, і ризик травм завжди поруч. Тому коли хтось формує "розклади" фаворитів перед турніром, варто враховувати й те, що далеко не все підконтрольне.

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інтерв'ю Світоліна: Хочу обігнати Гаеля, а позначки у 100 перемог можна досягти вже цього сезону

Гонитва за твоїм чоловіком, Гаелем Монфісом, за кількістю виграшів на Гренд Слемах продовжується?

А нагадайте, скільки в нього зараз?

Після вольової перемоги у першому колі – 129.

А у мене?

Перед Перою 104.

Хм... Цікаво. Але знаєте, Гаель не збирається завершувати кар’єру, тож наздогнати буде непросто. Я завжди сильно за нього переживаю – зараз хочеться, щоб він зіграв якнайкраще. А вже згодом, коли будемо ближче до фінішу обох кар’єр, порівняємо цифри – у кого більше мейджорів, перемог і взагалі всього. Але поки що – гонка триває. І нехай вона триває якомога довше для нас обох.

Ігор ГРАЧОВ, спеціально для Чемпiона з Парижа

Еліна Світоліна ексклюзив Ролан Гаррос 2025