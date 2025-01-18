Світоліна вибила з Australian Open 4 ракетку світу, в 1/8 фіналу зіграє проти росіянки

18 січня на Australian Open матчі третього кола одиночного розряду в жінок зіграли Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

Даяна Ястремська не змогла створити сенсацію у грі проти 6 ракетки світу Єлєни Рибакіної, яка представляє Казахстан.

Українка програла у двох сетах - 6:3, 6:4. Матч тривав годину та 24 хвилини. Українка 5 разів подала навиліт, проте зробила 8 (!) подвійних помилок. Також вражає кількість невимушених помилок в Ястремської - 37!

Отже, Ястремська не змогла захистити 690 очок з минулого АО, де вона програла лише в півфіналі, та в оновленому рейтингу провалиться у 8-й десяток, орієнтовно на 72 позицію. Перед турніром українська тенісистка була 33 ракеткою світу.

Єлена Рибакіна (6, Казахстан) – Даяна Ястремська (33, Україна) 2:0 (6:3, 6:4)

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Еліна Світоліна у трьох сетах перемогла 4 ракетку світу Ясміне Паоліні. Перший сет українка програла з рахунком 6:2, однак зуміла пристосуватися до досить незручного стилю італійки в другій партії, яку забрала завдяки брейку в 3 геймі. Третій сет пройшов за тотального домінування 30-річної Світоліної. Наслідок – принизливий "бублик" для Паоліні.

Матч тривав годину та 49 хвилин. Українка зробила 7 ейсів та 5 подвійних помилок, реалізувавши 5 з 11 брейк-пойнтів. Також в активі Світоліної 34 віннери проти 20 в суперниці, при майже однаковій кількості невимушених помилок – 29:30.

Отже, в одиночній сітці турніру залишилася єдина представниця України.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з безпрапорною Вєронікою Кудермєтовою. Поєдинок відбудеться 20 січня. Час визначиться пізніше.

До слова, одеситка вп'яте зіграє на цій стадії австралійського мейджора.

Еліна Світоліна (28, Україна) – Ясміне Паоліні (4, Італія) 2:1 (2:6, 6:4, 6:0)

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Також свої матчі 2 кола в парному розряді зіграли Марта Костюк і Надія Кіченок.

Костюк у парі з румункою Русе перемогли шостих ісяних, бельгійсько-австралійську пару Мертенс/Перес – 6:4, 6:4.

Кіченок разом з канадійкою Фернандес здолала пару Крістіан/Розателло – 4:6, 6:2, 6:3.