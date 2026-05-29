Суперницею Костюк в 1/8 фіналу Ролан Гаррос стала чотириразова переможниця і головна фаворитка турніру
Третя ракетка світу Іга Швьонтек стала суперницею українки Марти Костюк (15) в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Полька у поєдинку третього кола обіграла свою співвітчизницю Магду Лінетт (73).
Гра тривала 1 годину 27 хвилин й завершилася з рахунком 6:4, 6:4.
Іга Швьонтек (Польща) – Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:4
Костюк і Швьонтек зустрічалися тричі, українка жодного разу не зуміла перемогти. Іга чотири рази в кар'єрі вигравала Ролан Гаррос і перед початку цьогорічного турніру саме її букмекери вважали головною фавориткою змагань.
Поєдинок між українкою та полькою відбудеться 31 травня, час його початку визначиться пізніше.
Нагадаємо, що Костюк у своєму матчі третього кола паризького мейджору обіграла швейцарку Вікторію Голубич (82) й продовжила свою серію з 15 перемог на грунтових кортах Європи.