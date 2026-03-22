Завацька влаштувала розгром у фіналі та стала чемпіонкою турніру ITF в Іспанії

Українська тенісистка Катаріна Завацька стала переможницею турніру серії ITF W35 в іспанському Сабаделі, розгромивши у фінальному матчі грекиню Марію Матулу (368).

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:0.

За поєдинок Завацька 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W35, Sabadell

Сабадель, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Фінал, 22 березня

Катаріна Завацька (Україна) – Марія Матула (Греція) 6:3, 6:0

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Завацька провела 20 фінал турнірів ITF у своїй кар'єрі, в яких здобула 11 титулів. Останній з них Катаріна виграла у жовтні минулого року на змаганні у китайському Цяньдаоху.

Нагадаємо, що напередодні у піфіналі Завацька у важкому матчі перемогла шведку Кайсу Вільду Хеннеман (362).