Снігур стала чемпіонкою турніру ITF і встановить особисте досягнення в рейтингу

Дар'я Снігур (110) стала переможницею турніру ITF W75 у словенській Мурській Соботі. Перша сіяна змагань у фіналі не залишила шансів бельгійці Грет Міннен (156).

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 3 брейки.

ITF W75, Murska Sobota

Мурська Собота, Словенія, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Фінал, 29 березня

Дар'я Снігур (Україна) – Грет Міннен (Бельгія) 6:3, 6:2

Тенісистки зустрічалися втретє, українка виграла двічі. Снігур провела свій 21 фінал турнірів ITF, у яких здобула 12 трофеїв.

З наступного тижня Дар'я у свої 24 роки дебютує в топ-100 світового рейтингу, піднявшись у ньому на 93 позицію. Снігур стане 23 українською тенісисткою, яка дісталася до першої сотні.

Нагадаємо, що на старті турніру в Мурській Соботі Снігур на відмові пройшла британку Гезер Вотсон (261), а в другому колі розгромила представницю Португалії Франсішку Жорже (190).

Напередодні Дар'я провела два матчі: у чвертьфіналі впоралася зі словачкою Вікторією Грунчаковою (216), а в півфіналі розібралася з чешкою Анною Шишковою (240).