Костюк: Всі три мої суперниці були дуже підступними

Українська тенісистка Марта Костюк (15) прокоментувала свій вихід до четвертого раунду Ролан Гаррос-2026.

"Вперше з 2021 року вийти в 4-й раунд Ролан Гаррос – це дуже багато значить для мене. До цього в мене були дуже погані результати в Парижі, цього року всі три мої суперниці були дуже підступними. Мені доводилося грати з ними не так, як я люблю грати. Але я дуже вдячна за ту неймовірну підтримку, яку я тут отримувала.

Заключний гейм першого сету? Я відчувала, що почала справді добре, проте згодом почала поспішати. У мене була перевага, і я могла створювати тиск на суперницю. У попередньому матчі я теж вела 5:4, 0:0 на подачі суперниці та програла сет, продовживши своє перебування на корті.

Цього разу я дуже хотіла завершити сет саме в цьому геймі. Це було нелегко, думаю, їх також було важко. Я не дуже відчувала спеку, проте сьогодні дуже висока вологість, і зранку, коли я прокинулася, я почувалася не дуже добре. Через цю спеку всі з кожним днем почуваються все гірше. Я сподівалася, що цей матч завершиться швидко, тому я рада пройти далі.

Мій успіх на грунті в поточному сезоні? Я повернулася до самої себе в дитячому віці, коли я дуже добре грала на грунті, після чого я вирішила, що мені потрібно рости та почала грати по-іншому. І це не дуже добре працювало. Тепер я відчула, що знову знайшла ту насолоду від гри, від здобування очок, зміни ритму – це те, що я люблю та що дається мені нескладно, і я отримую перевагу над суперницями. Можливо, в цьому ключ до мого успіху. Я з нетерпінням чекаю свого наступного матчу в неділю", – заявила українка в післяматчевому інтерв'ю на корті.