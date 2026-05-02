Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Чемпіонська перемога Марти: огляд фіналу Костюк – Андрєєва в Мадриді

Станіслав Матусевич — 2 травня 2026, 23:45
Чемпіонська перемога Марти: огляд фіналу Костюк – Андрєєва в Мадриді
Марта Костюк
Denys Didkivskyi

Українська тенісистка Марта Костюк у блискучому стилі перемогла росіянку Мірру Андрєєву в фіналі турніру серії WTA 1000 в Мадриді й здобула найбільший титул у своїй кар'єрі.

Огляд матчу

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Фінал, 2 травня

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 6:3, 7:5

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла.

Костюк здобула найбільший титул у своїй кар'єрі, загалом для неї це третій трофей у шести фіналах на рівні WTA. За всю історію незалежної України тільки Еліні Світоліній вдавалося вигравати турніри категорії WTA 1000. Перша ракетка України має у своєму доробку 4 такі титули.

З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 сходинку. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані протягом поточного сезону, Костюк стане 9-ю.

Марта залишається непереможеною у грунтовому сезоні, здобувши 12 перемог поспіль, це найдовша серія в її кар'єрі.

Читайте також :
Фото Колонка Стрімкий прогрес Марти Костюк: як психологія та зрілість впливають на результати

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу, а в 1/8 фіналу розібралася з іншою американкою, Кеті Макнеллі (76).

У чвертьфіналі Костюк перемогла чешку Лінду Носкову (13), а в півфіналі впоралася з австрійкою Анастасією Потаповою (56).

Марта Костюк огляд матчу Міра Андрєєва

Марта Костюк

Успіх у юному віці може стати прокляттям: Костюк розповіла про тиск та маму-тренерку
Я навіть сказала своєму чоловікові, щоб він одягнув: Костюк розкрила таємницю шортів на чемпіонському фото в Мадриді
Стрімкий прогрес Марти Костюк: як психологія та зрілість впливають на результати
Марта – найкраща: голкіпер Реала звернувся до Костюк після її перемоги у фіналі турніру в Мадриді
Дуже пишаюся собою і своєю командою, – Костюк виступила з промовою на нагородженні в Мадриді

Останні новини