Чемпіонська перемога Марти: огляд фіналу Костюк – Андрєєва в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк у блискучому стилі перемогла росіянку Мірру Андрєєву в фіналі турніру серії WTA 1000 в Мадриді й здобула найбільший титул у своїй кар'єрі.

Огляд матчу

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Фінал, 2 травня

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 6:3, 7:5

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла.

Костюк здобула найбільший титул у своїй кар'єрі, загалом для неї це третій трофей у шести фіналах на рівні WTA. За всю історію незалежної України тільки Еліні Світоліній вдавалося вигравати турніри категорії WTA 1000. Перша ракетка України має у своєму доробку 4 такі титули.

З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 сходинку. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані протягом поточного сезону, Костюк стане 9-ю.

Марта залишається непереможеною у грунтовому сезоні, здобувши 12 перемог поспіль, це найдовша серія в її кар'єрі.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу, а в 1/8 фіналу розібралася з іншою американкою, Кеті Макнеллі (76).

У чвертьфіналі Костюк перемогла чешку Лінду Носкову (13), а в півфіналі впоралася з австрійкою Анастасією Потаповою (56).