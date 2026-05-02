Марта, найкраща: голкіпер Реала звернувся до Костюк після її перемоги у фіналі турніру в Мадриді

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін відреагував на перемогу своєї землячки, тенісистки Марти Костюк, у фіналі престижного турніру серії WTA 1000, що відбувся у Мадриді, назвавши її найкращою.

Відповідний пост він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Марта, найкраща! З перемогою, чемпіонка", – написав Андрій, який відвідував всі матчі Костюк на турнірі.

Зазначимо, що це перший трофей рівня WTA 1000 в активі Марти Костюк. Як відомо, у фіналі вона розправилася з нейтральною росіянкою Мірою Андрєєвою.

З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 сходинку. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані протягом поточного сезону, Костюк стане 9-ю.

23-річна українка не стримала сліз одразу після перемоги – емоції прорвалися назовні після одного з найважливіших титулів у її кар'єрі. Проте далі сталося те, що вже точно запам'ятають уболівальники: Костюк виконала обіцяне раніше святкування – ефектне сальто назад просто на корті.