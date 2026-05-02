Дуже пишаюся собою і своєю командою, – Костюк виступила з промовою на нагородженні в Мадриді

Марта Костюк не стримувала емоцій на церемонії нагородження після завоювання титулу на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді. Протягом своєї промови українка навіть заплакала.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Стояти зараз тут – це нереальні відчуття. В мене зайняло багато років, щоб досягти цього. Одне слово, про яке я зараз думаю, – послідовність і щоденна робота, неважливо, наскільки це важко, неважливо, наскільки ти любиш чи ненавидиш це. І, гадаю, що я робила це дуже добре останні пару років.

Тож я дуже пишаюся собою і своєю командою. Дякую вам дуже, що були поруч зі мною! Тільки ми знаємо, як багато ми пройшли. І як багато разів я хотіла здатись. Але ви допомагали мені залишатись на плаву і продовжувати рухатись далі. Дякую вам!

Слава Україні!"