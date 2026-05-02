Успіх у юному віці може стати прокляттям: Костюк розповіла про тиск та маму-тренерку

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася подробицями про багаторічний шлях, який вона подолала до завоювання титулу на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді, розповівши про психологічний тиск та вплив матері на її кар'єру.

Її слова передає Великий теніс України.

"Я постараюся дуже коротко про це розповісти. На початку цього року я сказала своїй команді, що вперше відчула, що досягнення, які були в мене у 14-15 років, більше не тиснуть на мене. Багато років я жила з відчуттям, що всі чекають від мене великих результатів і що я постійно маю бути переможницею.

Коли ти настільки успішний у такому юному віці, це може стати певним прокляттям. Коли я нарешті дозволила собі зрозуміти, що це насправді було неймовірно і що я можу пишатися тим, чого досягла у 14-15 років, це дало мені свободу просто насолоджуватися тенісом і грати".

23-річна киянка розповіла про вплив матері, яка тривалий час була її тренером. Костюк зазначила, що процес виходу з робочих стосунків був складним, але вони зберегли тісний зв'язок.

"Це був дуже довгий шлях, особливо з урахуванням того, що я виросла під керівництвом своєї мами, яка була моїм тренером. Вийти з таких стосунків ніколи не буває легко. Моя мама – найближча людина в моєму житті.



Я завжди телефоную їй, коли потребую підтримки або просто хочу поговорити. Перед ґрунтовим сезоном у нас навіть був короткий тренувальний період разом, тому я точно маю подякувати їй за всі перемоги, які здобула за останній місяць".

Спортсменка підкреслила, що попри новий титул, вона зосереджена на подальшій роботі та самому процесі гри.

"Я знаю багато складних історій, коли батьки тренують своїх дітей, але я рада, що в моєму випадку все завершилося добре. Я стала кращою людиною і гравчинею. Звісно, для цього довелося пройти через багато труднощів і складних моментів, але для мене майже нічого не змінюється.



Так, зараз я чемпіонка турніру WTA 1000, але я просто хочу продовжувати робити те саме – працювати і насолоджуватися цим шляхом. Тому що все полягає саме в шляху, а не в кінцевій точці".

Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, Марта Костюк здобула свій перший трофей рівня WTA 1000. У фіналі вона розправилася з "нейтральною" росіянкою Мірою Андрєєвою (6:3, 7:5).

З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 сходинку. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані протягом поточного сезону, Костюк стане 9-ю.

23-річна українка не стримала сліз одразу після перемоги – емоції прорвалися назовні після одного з найважливіших титулів у її кар'єрі. Проте далі сталося те, що вже точно запам'ятають уболівальники: Костюк виконала обіцяне раніше святкування – ефектне сальто назад просто на корті.