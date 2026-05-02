Я навіть сказала своєму чоловікові, щоб він одягнув: Костюк розкрила таємницю шортів на чемпіонському фото в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про символічне значення шортів, які були продемонстровані на чемпіонському фото після завоювання титулу на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді.

Її слова передає Великий теніс України.

"У нас на турнірах є пральня, і іноді там плутаються речі. Ми можемо отримати чиїсь шкарпетки чи ще щось – постійно трапляються такі історії. Минулого року нам дісталися ці шорти, і на них було написано "lucky shorts".

Сандра тоді сказала: "Я їх нікому не віддам", – і залишила собі. Коли я вигравала матчі минулого року, вона щоразу їх приносила. Це стало нашим талісманом. У нас не так багато забобонів, а це просто все вийшло випадково.

Цього року вона навіть не збиралася брати їх із собою, але перед поїздкою до Мадрида вона спеціально заїхала до свого батька, щоб забрати ці шорти й привезти сюди. Потім ми пожартували, що якщо я виграю титул, то обов'язково маємо зробити фото з цими шортами.

Я навіть сказала своєму чоловікові, щоб він одягнув їх поверх штанів для фото, але він цього не зробив, але нічого страшного", – розповіла українська спортсменка.