Я навіть сказала своєму чоловікові, щоб він одягнув: Костюк розкрила таємницю шортів на чемпіонському фото в Мадриді
Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про символічне значення шортів, які були продемонстровані на чемпіонському фото після завоювання титулу на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді.
Її слова передає Великий теніс України.
"У нас на турнірах є пральня, і іноді там плутаються речі. Ми можемо отримати чиїсь шкарпетки чи ще щось – постійно трапляються такі історії. Минулого року нам дісталися ці шорти, і на них було написано "lucky shorts".
Сандра тоді сказала: "Я їх нікому не віддам", – і залишила собі. Коли я вигравала матчі минулого року, вона щоразу їх приносила. Це стало нашим талісманом. У нас не так багато забобонів, а це просто все вийшло випадково.
Цього року вона навіть не збиралася брати їх із собою, але перед поїздкою до Мадрида вона спеціально заїхала до свого батька, щоб забрати ці шорти й привезти сюди. Потім ми пожартували, що якщо я виграю титул, то обов'язково маємо зробити фото з цими шортами.
Я навіть сказала своєму чоловікові, щоб він одягнув їх поверх штанів для фото, але він цього не зробив, але нічого страшного", – розповіла українська спортсменка.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, Марта Костюк здобула свій перший трофей рівня WTA 1000. У фіналі вона розправилася з "нейтральною" росіянкою Мірою Андрєєвою (6:3, 7:5).
З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 сходинку. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані протягом поточного сезону, Костюк стане 9-ю.
23-річна українка не стримала сліз одразу після перемоги – емоції прорвалися назовні після одного з найважливіших титулів у її кар'єрі. Проте далі сталося те, що вже точно запам'ятають уболівальники: Костюк виконала обіцяне раніше святкування – ефектне сальто назад просто на корті.