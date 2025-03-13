Світоліна проти Андрєєвої: Україна проти Росії, досвід проти молодості

На супертурнірі в Індіан-Веллсі настає час вирішальних матчів. Якщо торік до півфіналу на цьому змаганні зуміла дістатися Марта Костюк, то зараз у чвертьфінал пробилася Еліна Світоліна.

Щоб повторити тут свій найкращий результат, датований 2019 роком, одеситці потрібно обіграти одинадцяту ракетку світу, росіянку Мірру Андрєєву.

І мета, і подразник – серйозні. Варті окремої розмови.

Через операцію на нозі та відновлення після неї, Світоліна розпочала сезон одразу з Australian Open, без підготовчих турнірів. І здивувала усіх, дійшовши аж до чвертьфіналу, де у боротьбі поступилася майбутній переможниці, Медісон Кіз. Здавалося, потрібно трохи набути змагального тонусу, щоб знову на рівних грати з найкращими тенісистками планети.

Еліна Світоліна на Australian Open-2025 Getty images

Проте так не сталося. Наступні турніри для Еліни пройшли невдало. Виліт у першому колі Лінца, поразки у других раундах "тисячників" у Досі та Дубаї.

В Індіан-Веллсі ситуація змінилася. Не можна сказати, ніби Світоліна раптом стала показувати видатний теніс. Цього й не потрібно у перших колах великого турніру. Навпаки, класну тенісистку характеризує вміння докладати у конкретному матчі саме такої кількості зусиль, яка потрібна для перемоги. І вміти досягати результату у випадках, коли гра не дуже йде.

Якщо подивитися на зіграні Еліною в Індіан-Веллсі три матчі, спокійно та впевнено вона перемогла тільки в одному – проти Даніель Коллінз, чотирнадцятої ракетки світу.

З Ешлін Крюгер виходило не все. Маючи два матч-пойнти у другому сеті, Світоліна фактично віддала його суперниці. Проте це українку не зламало, у вирішальній партії вона перемогла на класі.

Схожа ситуація сталася й у матчі четвертого кола проти вже третьої американської опонентки на турнірі, Джессіки Пегули. За рахунку 5:5, 30:30 у стартовому сеті Еліна двома невимушеними помилками у виграшних ситуаціях, за великим рахунком, подарувала суперниці партію.

А за наступні дві Пегула спромоглася взяти жалюгідні три гейми. Не допомогла навіть перерва на дощ. Тому що Світоліна у несприятливій ситуацію змінила гру, прибравши більшість помилок. Її різаний удар – слайс – раз по раз почав заганяти у глухий кут американку. Четверта ракетка світу не знайшла контраргументів і заслужено поступилася.

Еліна Світоліна Getty images

Тепер на Світоліну очікує чвертьфінал із 17-річною Міррою Андрєєвою. Суперниці раніше між собою не зустрічалися.

Молода росіянка цього сезону вже має у своєму доробку великий титул, перший у її кар’єрі. Менше місяця тому вона перемогла на "тисячнику" у Дубаї та увійшла у десятку найкращих тенісисток світу. Тут же, в Індіан-Веллсі, вона вже розгромила потужну казахстанську москвичку Єлену Рибакіну.

Якщо подивитися на стиль гри Андрєєвої, то він виглядає доволі незвичним. У більшості тенісисток коронним і більш стабільним ударом є форхенд, який виконується з боку сильнішої руки. У росіянки таким є дворучний бекхенд – удар зліва. Про це Світоліна має пам’ятати під час гри, адже вона дуже любить обміни пострілами з задньої лінії зліва наліво. Проти Андрєєвої зловживати таким прийомом небезпечно.

Справа "нейтральна" спортсменка любить вкорочувати, і це теж варто взяти до уваги українці. По-перше, подібний спосіб є не дуже типовим у сучасному тенісі, а по-друге, пам’ятаємо, що тактику дропів проти Еліни вдало використовувала зокрема Маркета Вондроушова.

Однак своїх козирів у Світоліної теж вистачає. Насамперед, це величезний досвід важливих матчів різного рівня. Він дає можливість змінювати гру у потрібні моменти та не ламатися ментально у випадках, коли щось йде не так. Матч із Пегулою – тому найкраще підтвердження.

Не забуваємо й про статистику. Після повномасштабного вторгнення Еліна виграла 9 з 10 матчів проти тенісисток з країни-агресорки. Для українки з активною громадянською позицією такі поєдинки несуть додатковий стимул.

Букмекери віддають серйозну перевагу Андрєєвій. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом приблизно 1.41. Звитяга Світоліної оцінюється у 2.91.

Така перевага росіянки видається завищеною. Українка точно має, що протиставити молодій опонентці. Все по місцях розставить сама гра, яка відбудеться 13 березня, орієнтовно о 22:00 за київським часом.