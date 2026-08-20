Визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Цинциннаті

Четверта ракетка зі США Коко Гофф стала суперницею Марти Костюк (11) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті. 22-річна американка в 1/8 фіналу впевнено перемогла чешку Марі Боузкову (27).

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

1/8 фіналу, 20 серпня

Коко Гофф (США) – Марі Боузкова (Чехія) 6:3, 6:2

Костюк і Гофф раніше зустрічалися п'ять разів, українка має у своєму активі дві перемоги. Поточного сезону тенісистки одна проти одної не грали.

В матчі 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті Марта була сильнішою за "нейтральну" Мірру Андрєєву (6).

Нагадаємо, що у другому раунді змагань Костюк не без проблем обіграла американку Софію Кенін (115), а у третьому колі перемогла іншу представницю США, Слоан Стівенс (240).