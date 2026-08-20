Визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Цинциннаті
Коко Гофф
btu.org.ua
Четверта ракетка зі США Коко Гофф стала суперницею Марти Костюк (11) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті. 22-річна американка в 1/8 фіналу впевнено перемогла чешку Марі Боузкову (27).
Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.
Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
1/8 фіналу, 20 серпня
Коко Гофф (США) – Марі Боузкова (Чехія) 6:3, 6:2
Костюк і Гофф раніше зустрічалися п'ять разів, українка має у своєму активі дві перемоги. Поточного сезону тенісистки одна проти одної не грали.
В матчі 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті Марта була сильнішою за "нейтральну" Мірру Андрєєву (6).
Нагадаємо, що у другому раунді змагань Костюк не без проблем обіграла американку Софію Кенін (115), а у третьому колі перемогла іншу представницю США, Слоан Стівенс (240).