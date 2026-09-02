Я змінила своє ставлення до тенісу, – Костюк розповіла про перемогу над Стівенс у другому колі US Open

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася враженнями від перемоги у другому колі US Open над американкою Слоан Стівенс та розповіла, що змінила в собі для успіху в сезоні-2026.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

Костюк зустрічалася зі Стівенс удруге за два тижні, тому знала її манеру гри.

"Я трохи нервувала й не знала, чого очікувати, тому що, з одного боку, я начебто знала, чого від неї очікувати, але водночас розуміла, що вона спробує щось змінити. Водночас я знала, як Слоан грає, і вже перемагала її. Але так, це інший турнір, це Grand Slam, і вона тут перемагала. До речі, є один цікавий факт. Пам'ятаю, коли я виступала тут серед юніорів, то виграла титул у парному розряді, і того самого дня Слоан стала чемпіонкою турніру. У мене навіть є спільна фотографія з нею в лаунж-зоні для гравців", – сказала Марта.

Тенісистка пояснила, що успіхи поточного сезону пов'язані зі зміною ставлення до своєї роботи.

"Насамперед я точно хочу подякувати своїй команді за те, що вона залишалася поруч зі мною у дуже складні часи. Без них мене тут точно не було б. Ми всі надзвичайно багато працювали, і потрібно докласти величезних зусиль, щоб опинитися на цьому рівні. Думаю, одна річ, яку я точно змінила – тепер я повною мірою насолоджуюся цим спортом. Я отримую задоволення від того, що граю перед вами. Сьогодні була неймовірна енергетика. Величезне вам спасибі, що прийшли. Це було неймовірно. І так, я просто хочу продовжувати отримувати від цього задоволення".

Наостанок Марта нагадала про війну і важкі часи України та її рідного Києва зокрема.

" Зараз в Україні дуже складно. Київ перебуває під атаками вже протягом останніх шести днів, і це надзвичайно важко. Моя сім'я там. Але, знову ж таки, я намагаюся жити своє життя на повну. Я не знаю, коли все це закінчиться. Також мені безумовно допомагає співчуття до інших і усвідомлення того, що в житті є речі набагато страшніші, ніж програти тенісний матч чи просто мати поганий день".

Суперницею Костюк у третьому колі US Open стане або австралійка Кімберлі Біррелл, або "нейтральна" Єкатерина Александрова.

Нагадаємо, що в ніч на 3 вересня матч за вихід у третій раунд американського мейджору проти ще однієї представниці Австралії Маї Джойнт проведе перша ракетка України Еліна Світоліна.