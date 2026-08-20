Сабалєнка вилетіла в 1/8 фіналу в Цинциннаті і може втратити статус першої ракетки світу

"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка сенсаційно поступилася 20-річній чешці Сарі Бейлек (35) у матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(7), 4:6.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

1/8 фіналу, 20 серпня

Аріна Сабалєнка (США) – Сара Бейлек (Чехія) 6:7(7), 4:6

Тенісистки раніше не зустрічалися. Суперницею Бейлек у чвертьфіналі стане американка Медісон Кіз (24).

Чешка вперше в кар'єрі обіграла гравчиню топ-20 світового рейтингу та дебютує у чвертьфіналі "тисячників".

Сабалєнка вперше з 21 жовтня 2024 року може втратити статус першої ракетки світу. Для цього потрібно, щоб казахстанка Єлена Рибакіна здобула ще дві перемоги в Цинциннаті і вийшла в фінал турніру. Тоді вона випередить білоруску на одне очко (8576 проти 8575).

Нагадаємо, що українка Марта Костюк (11) здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву (6) і зіграє у чвертьфіналі турніру в Цинциннаті. Її суперницею стане американка Коко Гофф (4), матч відбудеться 21 серпня.