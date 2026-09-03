Костюк зустрінеться з росіянкою у третьому колі US Open
Суперницею українки Марти Костюк (11) у третьому колі US Open стане "нейтральна" Єкатерина Александрова (19). Росіянка у матчі другого раунду змагань у трьох сетах перемогла австралійку Кімберлі Біррелл (71).
Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 2:6, 6:3.
Єкатерина Александрова (-) – Кімберлі Біррелл (Австралія) 6:1, 2:6, 6:3
Костюк і Александрова раніше зустрічалися двічі, обидва рази перемагала "нейтралка". Правда, останній поєдинок відбувся ще у 2022 році.
Марта спробує як мінімум повторити свій торішній найкращий результат на US Open, коли вона дійшла до 1/8 фіналу.
Нагадаємо, що у третє коло американського мейджору пробилася й перша ракетка України Еліна Світоліна (9). Одеситка у другому раунді змагань перемогла австралійку Маю Джойнт (72).
3 вересня свої матчі другого кола US Open проведуть інші українки, Олександра Олійникова (46) та Юлія Стародубцева (58).