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Чинна чемпіонка "тисячника" в Цинциннаті стала першою чвертьфіналісткою турніру

Станіслав Матусевич — 19 серпня 2026, 19:56
Чинна чемпіонка тисячника в Цинциннаті стала першою чвертьфіналісткою турніру
Іга Швьонтек
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Польська тенісистка Іга Швьонтек (5) стала першою чвертьфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, перемігши в матчі 1/8 фіналу француженку Діан Паррі (66).

Гра тривала півтори години і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

Швьонтек утридцяте в кар'єрі дісталася до чвертьфіналу "тисячників" і зробила це за 48 участей на турнірах цієї категорії. Тільки Серені Вільямс (45) та Агнешці Радванській (46) знадобилася для цього менша кількість участей.

У свої 25 років Іга стала четвертою наймолодшою тенісисткою з тридцятьма чвертьфіналами турнірів серії WTA 1000 після Мартіни Хінгіс (20), Агнешки Радванської (24) та Марії Шарапової (24).

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
1/8 фіналу, 19 серпня

Іга Швьонтек (Польща) – Діан Паррі (Франція) 6:3, 6:3

У чвертьфіналі Швьонтек, чинна чемпіонка змагань, зіграє проти сильнішої в матчі між Діаною Шнайдер (14, -) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).

Нагадаємо, що 19 серпня матч 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті проводить українка Марта Костюк (11). Вона зустрінеться з "нейтральною" Міррою Андрєєвою (6). З прев'ю поєдинку можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Цинциннаті Іга Швьонтек Діан Паррі

Іга Швьонтек

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