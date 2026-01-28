Стрибнути вище голови: анонс півфіналу Australian Open Світоліна – Сабалєнка

29 січня о 10:30 Еліна Світоліна гратиме за перший у житті фінал турніру Grand Slam.

Перший мейджор сезону, Australian Open, поступово підходить до свого завершення. В найцікавіших для глядача одиночних розрядах залишилося зіграти буквально лічені матчі.

Вперше до півфіналу в Мельбурні вдалося дійти лідерці українського тенісу Еліні Світоліній. 29 січня вона боротиметься за дебютний для себе вихід у фінал турніру Grand Slam проти першої ракетки світу з Білорусі Аріни Сабалєнки.

Обидві тенісистки залишаються єдиними непереможеними серед тенісної еліти в сезоні-2026. Чиясь серія обов'язково перерветься у майбутньому півфіналі.

Блискучий січень Еліни Світоліної

Перша ракетка України вдало попрацювала в міжсезоння. Несподівано завершивши минулий сезон у середині вересня через неналежний емоційний стан (ми й досі не знаємо, що конкретно малося на увазі), Світоліна увійшла в новий тенісний рік справді голодною до тенісу.

У статусі першої сіяної Еліна стала чемпіонкою турніру серії WTA 250 у новозеландському Окленді. Там наша тенісистка загалом не показала яскравого тенісу, а у чвертьфіналі проти британки Картал взагалі пройшла по лезу, відігравши подачу суперниці на матч у вирішальній партії.

Однак результат було здобуто, і він, очевидно, допоміг Світоліній відновити впевненість у собі та своїх діях на корті.

На Australian Open за п'ять матчів досвідчена одеситка не віддала опоненткам жодного сету. А серед суперниць були одразу дві представниці топ-10 світового рейтингу. До поточного Australian Open Еліна на мейджорах зуміла здобути лише 6 перемог над тенісистками з чільної десятки у 20 поєдинках. Зараз же – дві з двох.

Перші суперниці, іспанка Букша та полька Клімовічова, добре підходили для розминки перед важливішими матчами. Після них потрібно було протистояти двом поспіль росіянкам, Шнайдер та Андрєєвій. Наскільки такі поєдинки є принциповими для Світоліної, годі й говорити. Протягом кар'єри Еліна має велику перевагу в зустрічах із "нейтральними" спортсменками.

Налаштування на матчі проти представниць країни-агресорки було помітне неозброєним оком. Українка тримала обидві гри під власним контролем і заслужено відправила обох росіянок додому. І після кожної з цих звитяг малювала на камері хрестик. Як військові з ППО – силуети шахедів на своїй зброї після збиття.

Чвертьфінал у Мельбурні уже тричі ставав для Світоліної нездоланним бар'єром. Перед матчем проти Коко Гофф було тривожно. Все-таки третя ракетка світу набагато молодша та вже титулованіша на мейджорах за Еліну.

Занепокоєння виявилось марним. Наша тенісистка розібрала суперницю на запчастини менш ніж за годину, віддавши лише три гейми й не давши їй жодної можливості повернутися в гру.

Огляд матчу Світоліна – Гофф

Є перший півфінал Australian Open у кар'єрі! Але завжди хочеться більшого, чи не так?

10 перемог поспіль Сабалєнки

На шляху до дебютного фіналу турнірів Grand Slam у Еліни стоятиме перша ракетка світу Аріна Сабалєнка. Про неприємність як людини цієї тенісистки не будемо зайвий раз повторюватися.

Вже у Мельбурні довірена особа диктатора Лукашенка встигла відповісти на закиди нашої Олександри Олійникової чергове "я за мир". За все хороше проти всього поганого, як завжди. От тільки викликає великі сумніви її здатність відрізняти ці дві категорії речей.

Читайте також : Фото блог Сабалєнка дружить з диктатором Лукашенком, провокувала українок і довго мовчала про війну

Однак це про мораль, не про теніс.

Щодо безпосередньо тенісу, потрібно визнати, що Сабалєнка більше року перебуває на вершині світового рейтингу заслужено. Минулого сезону білоруска стала переможницею US Open, грала у фіналі Australian Open і Ролан Гаррос. Тільки на Вімблдоні зупинилася "лише" у півфіналі.

Сезон-2026 Сабалєнка розпочала, як і Світоліна, з 10 перемог поспіль.

П'ять з них здобуто на турнірі серії WTA 500 у Брісбені. Суперниці там були цілком пристойного рівня, включно з представницею топ-10 Медісон Кіз. Жодна з них не зуміла взяти за матч у білоруски більше семи геймів. Саме стільки, до речі, змогла виграти у Сабалєнки Марта Костюк у фіналі.

На Australian Open, зазначимо, загальний рівень суперниць лідерки світового рейтингу був нижчим. Якщо у перших двох колах це зрозуміло, адже посів допомагає найкращим тенісисткам на цих стадіях не зустрітися з представниками топ-30, то далі Аріні десь щастило.

У третьому раунді вона обіграла новоспечену австрійку Потапову з середини першої сотні. Матч вийшов поки найскладнішим для білоруски на турнірі, їй довелося проводити два тай-брейки.

Далі Сабалєнка пройшла двох тінейджерок: спочатку 19-річну канадійку Мбоко, а потім на рік її молодшу американку Йович. Все логічно й закономірно.

Огляд матчу Сабалєнка – Йович

Щоб вчетверте поспіль вийти у фінал Australian Open і спробувати здобути в Мельбурні третій титул, "нейтральній" тенісистці потрібно буде обіграти Світоліну.

Очні зустрічі

Майбутні суперниці провели між собою уже 6 поєдинків. І лише перший з них, у далекому 2018 році в китайському Ухані, залишився за українкою. Сабалєнці тоді було 20, а Світоліна ще не вийшла з періоду розквіту.

Інші 5 матчів виграла білоруска. Останній з них датовано 1 травня 2025 року. Тоді у півфіналі "тисячника" в Мадриді Сабалєнка перемогла у двох сетах. Цей поєдинок цікавий ще й тим, що перед турніром у столиці Іспанії Світоліна виграла перші за два роки змагання – рівня WTA 250 у французькому Руані. Простежується певна аналогія з нинішнім Оклендом.

Думка букмекерів

Зрозуміло, що Сабалєнка розглядається серйозною фавориткою півфіналу. На її перемогу можна поставити в середньому з коефіцієнтом 1.25. Успіх Світоліної оцінюється цифрою 4.00.

Нічого дивного в цьому немає. Сабалєнка нині домінує в жіночому тенісі, Еліна ж за підсумками Australian Open вперше за 5 років повернеться до топ-10 рейтингу. Протистояти потужній грі суперниці, котра в кожен удар вкладається, як в останній в житті, буде складно.

Однак не неможливо.

В юні роки Світоліна довго не могла призвичаїтися до потужної гри представниць Чехії. Теніс Кароліни Плішкової, Петри Квітової у середині 2010-х раз по раз заганяв молоду Еліну в глухий кут.

І вона знайшла протиотруту. Високий відсоток власної першої подачі плюс постійна глибока гра по центру корту в розіграшах призвели свого часу до того, що вже для чешок стиль Світоліної став нічним жахом.

Так, зараз Еліні вже не 23. Заточеність на атлетизм у жіночому тенісі за ці роки ще збільшилася. Та перемагати Сабалєнку все одно можна. Правда, для цього треба не просто зіграти добре. Потрібно провести матч, близький до ідеального.

Можливо, навіть стрибнути вище голови.

Де дивитися матч Світоліна – Сабалєнка

Півфінальний поєдинок Australian Open між Еліною Світоліною та Аріною Сабалєнкою відбудеться 29 січня о 10:30 за київським часом на центральному корті Rod Laver Arena спорткомплексу Мельбурн-парк.

Офіційним транслятором матчів Australian Open в Європі є телеканали Eurosport, які входять до Discovery Communications Incorporated. В Україні пряма трансляція буде доступна в медіасервісі MEGOGO з українським коментарем.