Історично, легендарно: Джокович прокоментував свою поразку від Алькараса у фіналі Australian Open

Зірковий сербський тенісист Новак Джокович прокоментував поразку від Карлоса Алькараса у фіналі Australian Open.

Спортсмен поспілкувався з пресслужбою змагання.

"Перш за все я, звичайно, вітаю Карлоса. Неймовірний турнір. Вітання тобі, твоєму тренеру та родині. Те, що ти зробив – легендарно, історично. Бажаю успіхів у твоїй подальшій кар'єрі.

У тебе дуже багато часу попереду, як і в мене. Гадаю, ми ще не раз побачимось у наступні 10 років", – сказав Джокович.

Алькарас у свої 22 роки став наймолодшим гравцем в історії, хто зібрав кар'єрний Grand Slam, тобто, в різні роки виграв усі чотири мейджори. Також Карлос став наймолодшим переможцем семи Слемів, обійшовши на рік шведа Бйорна Борга.

Десятиразовий переможець Australian Open Новак Джокович не зумів покращити своє досягнення. Зокрема, Новаку не вдалося завоювати 25 трофей на турнірах Grand Slam, щоб випередити Маргарет Корт і стати одноосібним рекордсменом за цим показником як у чоловіків, так і у жінок.

Нагадаємо, що напередодні визначилася чемпіонка австралійського мейджору в жіночому одиночному розряді.