Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Олійникова розкритикувала бренд Gucci за співпрацю з Сабалєнкою, білоруска відповіла

Станіслав Матусевич — 25 січня 2026, 16:08
Олійникова розкритикувала бренд Gucci за співпрацю з Сабалєнкою, білоруска відповіла
Олександра Олійникова
Instagram

Українська тенісистка Олександра Олійникова розкритикувала італійський дом моди Gucci за співпрацю з "нейтральною" першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою. Нещодавно білоруска стала амбасадором популярного бренду.

Відповідну сторіс Олійникова виклала у своєму Instagram.

"Прихильниця кривавого диктатора стає послом провідного бренду... Що не так з цим світом, і з якого моменту люди почали цінувати потужні подачі та удари з форхенду більше, ніж зруйновані життя?", – написала Олександра.

На пресконференції після виходу у чвертьфінал Australian Open Сабалєнку запитали, що вона думає з приводу допису Олійникової. Як і раніше, нічого конкретного, крім "я за мир", представниця Білорусі відповісти не змогла.

"Я вважаю, що кожен має право на свою думку і може використовувати свою платформу так, як вважає за потрібне. Я вже раніше чітко говорила, що я – за мир. Нічого не змінилося. Це все, що я можу сказати з цього приводу", – сказала Сабалєнка.

Нагадаємо, що на Australian Open визначилися перші чвертьфіналістки, серед яких, окрім Сабалєнки, є й українка Еліна Світоліна.

Australian Open Олександра Олійникова Аріна Сабалєнка

Олександра Олійникова

Не можу залишатися байдужим: екстренер Мєдвєдєва підтримав Олійникову, яка розкритикувала російських спортсменів
Я тут заради тенісу: Сабалєнка відмовилася коментувати критику з боку Олійникової
Світоліна – про слова Олійникової: Відсторонення російських тенісистів? Для мене ця тема вже закрита
Олійникова: Навіть для однієї з найкращих тенісисток світу мій стиль може бути незручним
Нам потрібна ваша допомога, – Олійникова звернулась до журналістів на Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік