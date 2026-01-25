Олійникова розкритикувала бренд Gucci за співпрацю з Сабалєнкою, білоруска відповіла

Українська тенісистка Олександра Олійникова розкритикувала італійський дом моди Gucci за співпрацю з "нейтральною" першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою. Нещодавно білоруска стала амбасадором популярного бренду.

Відповідну сторіс Олійникова виклала у своєму Instagram.

" Прихильниця кривавого диктатора стає послом провідного бренду... Що не так з цим світом, і з якого моменту люди почали цінувати потужні подачі та удари з форхенду більше, ніж зруйновані життя?", – написала Олександра.

На пресконференції після виходу у чвертьфінал Australian Open Сабалєнку запитали, що вона думає з приводу допису Олійникової. Як і раніше, нічого конкретного, крім "я за мир", представниця Білорусі відповісти не змогла.

" Я вважаю, що кожен має право на свою думку і може використовувати свою платформу так, як вважає за потрібне. Я вже раніше чітко говорила, що я – за мир. Нічого не змінилося. Це все, що я можу сказати з цього приводу", – сказала Сабалєнка.

Нагадаємо, що на Australian Open визначилися перші чвертьфіналістки, серед яких, окрім Сабалєнки, є й українка Еліна Світоліна.