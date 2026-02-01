Хочеш зіграти, Рафа? – Джокович звернувся до Надаля під час фіналу Australian Open

Десятиразовий чемпіон Australian Open, серб Новак Джокович, прямо під час фіналу австралійського мейджору проти іспанця Карлоса Алькараса, пожартував з іншою легендою тенісу, Рафаелем Надалем, який був присутнім на трибунах.

"Хочеш зіграти, Рафа?", – з посмішкою звернувся Новак до свого колишнього суперника.

Надаль засміявся у відповідь, а відео цього епізоду миттєво поширилося у соціальних мережах.

В підсумку, Джокович вперше програв у фіналі Australian Open і не зумів завоювати 25 трофей на турнірах Grand Slam, щоб випередити Маргарет Корт і стати одноосібним рекордсменом за цим показником як у чоловіків, так і у жінок.

Алькарас у свої 22 роки став наймолодшим гравцем в історії, хто зібрав кар'єрний Grand Slam, тобто, в різні роки виграв усі чотири мейджори.

Також Карлос став наймолодшим переможцем семи Слемів, обійшовши на рік шведа Бйорна Борга.

Нагадаємо, що напередодні Джокович сенсаційно обіграв минулорічного чемпіона австралійського мейджору італійця Янніка Сіннера.