Світоліна – Сабалєнка у півфіналі Мадрида: психологічна стійкість проти грубої сили

Справжня Еліна Світоліна повернулася!

Найкраща в історії українська тенісистка знову показує свій найвищий рівень тенісу. Цього вже зачекалися наші вболівальники, адже останні 6-7 років Світоліній не вдавалося демонструвати на корті все, що вона вміє.

І ось нарешті стався прорив. Передумов для нього вистачало. Він міг відбутися ще у 2023 році, після виходу з декрету. Тоді Еліна, скучивши за улюбленою грою, виграла турнір WTA 250 у Страсбурзі, а потім дісталася до чвертьфіналу на Ролан Гаррос і до півфіналу Вімблдона.

Однак завадила хронічна травма ноги, яка турбувала українку давно. Промучившись із нею ще рік, Світоліна восени 2024-го вирішила зробити операцію.

Щоб набрати форму, потрібен був час, хоча на першому своєму турнірі сезону-2025 – Australian Open – Світоліна вийшла у чвертьфінал.

Я завжди наголошую, що величезну роль у жіночому тенісі грає психологічна впевненість. Її Еліна отримала у середині квітня. Спочатку вивела збірну України вперше в історії у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг, а потім здобула титул у Руані.

Позитивний ментальний вплив цих досягнень важко переоцінити. Проте рівень гри Світоліної у тих змаганнях ідеальним назвати було важко. Найголовнішою проблемою виглядало те, що на повільних ґрунтових кортах тенісистка нерідко не доходила до м’ячів ногами, створюючи собі додаткові незручності. У більшості подібних випадків вдавалося допрацьовувати руками та виходити зі складних ситуацій, однак усі опонентки Еліни не входили до топ-30.

У Мадрид же приїхали суперниці іншого рівня та ще й ґрунт на кортах столиці Іспанії традиційно швидкий. Ніколи на цьому турнірі Світоліна не заходила далі за друге коло.

Однак побоювання залишилися теоретичними. Досвідчена українка розібрала на запчастини опоненток, яких явно переважала за класом – Картал та Учідзіму. А прихильницям силового тенісу – Рибакіній та Саккарі – не поступилася у потужності та очевидно перевершила у стабільності гри.

Еліна Світоліна Getty images

Таким чином, Світоліна здобула 11 поспіль перемог на ґрунті, не програвши жодного сету, встановивши за цим показником вражаюче досягнення у 21 столітті.

У півфіналі мадридського "тисячника" 30-річній одеситці доведеться зустрітися з першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою.

Представниця Білорусі є максимально неприємною фігурою у жіночому тенісі. Від підтримки диктатора Лукашенка до дивних витівок поза кортом та театру одного актора на ньому.

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Проте треба бути об’єктивним: на початку нинішнього сезону Сабалєнка є беззаперечно найкращою тенісисткою планети. Вона здобула титули у Брісбені та Маямі та грала у фіналах Australian Open, Індіан-Веллса та Штутгарта. Надпотужна гра білоруски робить її зараз фавориткою проти будь-якої суперниці в Турі. Навіть проти Швьонтек на ґрунті.

Сабалєнка вигравала турнір у Мадриді в 2021 та 2023 роках, а минулого сезону поступилася у фіналі якраз Швьонтек. В очних зустрічах проти Світоліної білоруска має перевагу, 4:1.

Чи означає це, що в Еліни немає шансів у півфіналі? В жодному разі. У Мадриді-2025 поки Сабалєнка не демонструє свій найкращий теніс. Бельгійка Мертенс у третьому колі змогла виграти у неї сет. А напередодні Марта Костюк у нервовому матчі за умов сильного вітру цілком могла святкувати перемогу над білорускою у чвертьфіналі.

Марта Костюк Getty images

На жаль, Марті традиційно не вистачило спокою та концентрації при грі на вирішальних м’ячах. Три реалізованих брейк-пойнти з 16 можливих красномовно про це свідчать. Світоліна таких проблем не має. Навпаки, вміння додавати у найпотрібніші моменти є її сильною стороною.

Якщо Еліні вдасться впоратися з потужністю ударів Сабалєнки і вона зможе тримати темп розіграшів, то стабільність і психологічна впевненість українки можуть принести їй перемогу. Букмекери, до речі, хоч і ставлять першу ракетку світу фавориткою, однак далеко не беззаперечною.

Півфінал турніру в Мадриді між Еліною Світоліною та Аріною Сабалєнкою відбудеться 1 травня орієнтовно о 22:30 за київським часом.