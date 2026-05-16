Важко повірити: Світоліна – про здобуття свого третього титулу на престижному турнірі в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу турнірі серії WTA 1000 в Римі, у фіналі якого вона здолала представницю США Коко Гофф, зізнавшись, що їй важко повірити, що попередній раз вона тримала цей трофей ще 8 років тому.

Про це перша ракетка України сказала під час флеш-інтерв'ю після завершення матчу.

"Важко повірити, що я востаннє тримала цей трофей 8 років тому. Дуже задоволена цими двома тижнями, але спершу хочу привітати Коко. Я впевнена, що в майбутньому в нас буде ще чимало баталій", – зазначила Еліна.

Світоліна також подякувала своїй команді та згадала поразку у фіналі турніру в Дубаї.

"Я мала важку поразку в фіналі в Дубаї цього року, у мене було 19 титулів і я цілилась на 20-й. Хотілося б мати кругле число трофеїв за кар'єру, на щастя ми зробили це цього року. Я дуже щаслива, дуже дякую вам. Також хочу подякувати своєму фітнес-тренеру, який це мабуть дивиться по телевізору і звичайно мою сім'ю – моєму чоловіку та батькам.

Я хочу подякувати організаторам турніру, які створюють чудові умови для нас і покращуються з кожним роком. Я дійсно насолодилась своїм часом у Римі. Цього тижня я грала неймовірно пізні матчі і дуже приємно бачити, що вболівальники залишаються на своїх місцях і підтримують нас. Ви завжди робили ці змагання особливими і мабуть це один з моїх улюблених турнірів. Це просто неймовірно.

І також я хочу подякувати людям в Україні, які дивляться та вболівали за мене. Дивились по ночах, знаходячись в укриттях. Це були доволі важкі кілька тижнів для України, але я відчувала вашу підтримку і любов. Слава Україні", – підкреслила Світоліна.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25).

В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94), у чвертьфіналі здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану, а у півфіналі впоралася з полькою Ігою Швьонтек (3).